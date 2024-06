Roland-Garros 2024 : tombeuse d'Andreeva, Paolini se qualifie pour sa première finale en Grand Chelem

Elle n'avait jamais dépassé le deuxième tour d'un tournoi du Grand Chelem, la voilà en finale de Roland-Garros. L'Italienne Jasmine Paolini (28 ans et 15e joueuse mondiale) n'a fait qu'une bouchée de la jeune Russe Mirra Andreeva (17 ans et 38e mondiale) ce jeudi sur le court Philippe-Chatrier. Un succès net et sans bavure en deux sets (6-3 / 6-1). Elle défiera samedi après-midi Iga Swiatek, la numéro 1 mondiale tombeuse de Coco Gauff plus tôt dans la journée.

La Transalpine a donc su confirmer son exploit réalisé il y a deux jours face à la Kazakhe Elena Rybakina, 4e au classement WTA. Ce jeudi, elle s'est montrée impitoyable face à une Andreeva qui s'était pourtant offert le scalp de la numéro 2 mondiale, Aryna Sabalenka, au tour précédant. Rarement inquiétée, Paolini n'a pas concédé la moindre balle de break et a conclu l'affaire en un peu moins d'une heure et 15 minutes de jeu.

30 fautes directes pour Andreeva

En face, la benjamine du dernier carré, qui ne fêtera ses 18 ans que l'année prochaine, a été handicapée par un trop grand nombre de fautes directes (30) et a semblé tantôt dépassée par l'enjeu, tantôt en délicatesse avec la tactique à adopter. C'est pourtant elle qui s'était imposée lors de leur dernière (et unique) confrontation. C'était il y a un mois en 8e de finale du Masters 1000 de Madrid, déjà sur terre battue. Mais ce jeudi, la marche Paolini était trop haute. "Je me souvenais bien de ce match. C'était douloureux à Madrid, j'étais en tête et j'avais fini par perdre. Donc, je me suis dit que j'essaierai de faire mieux que la dernière fois", a déclaré l'Italienne au sortir de la rencontre.

Et de poursuivre : "C'était un match difficile. C'est une joueuse très complète, j'étais un peu nerveuse avant le match. Pendant le premier set, j'étais un peu tendue, mais j'ai réussi à me détendre progressivement pour finalement gagner le match". L'Italienne confirme ses bonnes dispositions en cette année 2024, déjà couronnée d'un titre, glané à Dubaï en février dernier. Mais c'est une montagne qui se dresse désormais devant elle. Pour tenter de triompher en Grand Chelem pour la première fois de sa carrière, elle devra faire chuter de son trône Iga Swiatek, reine incontestée du circuit féminin et double tenante du titre à Roland-Garros.