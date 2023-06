Roland-Garros : Novak Djokovic est-il le meilleur joueur de tous les temps ?

Avec son succès, ce dimanche 11 juin, contre Casper Ruud en finale de Roland-Garros, Novak Djokovic a remporté son 23e tournoi du Grand Chelem. Pour la première fois de sa carrière, Novak Djokovic devance Rafael Nadal et Roger Federer dans la course au plus grand nombre de titres du Grand Chelem remportés. Dans l’éternel débat du plus grand joueur de tous les temps, le Serbe vient de marquer des points.

"C'est le plus grand de notre sport"

"Avec ce 23ᵉ titre et tout ce qu'il a accompli par ailleurs depuis tant d'années, effectivement, on peut dire que c'est le plus grand de notre sport. Il a dépassé ses deux principaux rivaux. Je crois que le débat est clos aujourd'hui", a déclaré Fabrice Santoro, joueur professionnel durant 21 ans.

Comme il l'a rappelé hier après son titre, Novak Djokovic laisse aux autres ses discussions sur qui est le meilleur joueur de tennis de tous les temps. L'autre question qui se pose : combien de Grand Chelem peut-il encore gagner ? On peut penser que si les blessures continuent à le laisser tranquille, Djokovic pourrait rapidement détenir le record absolu de victoires en Grand Chelem et dépasser les 24 titres majeurs de l'Australienne Margaret Smith Court.