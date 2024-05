Roland-Garros 2024 : Garcia, Fils, Cornet... Ces Français à suivre tout particulièrement

Cela fait depuis l'édition 2021 de Roland-Garros qu'aucun joueur ou joueuse français n'a atteint la deuxième semaine. Cela changera-t-il en cette édition 2024, quelques semaines avant les Jeux olympiques dont l'épreuve de tennis se déroulera également sur les courts de la porte d'Auteuil ? En tout cas, selon Cédric Pioline, consultant tennis d'Europe 1, ils sont quelques-uns à avoir des chances de briller sur la terre battue parisienne, à commencer, chez les dames, par la mieux classée, Caroline Garcia (23e).

Sur Caroline Garcia : "Son jeu peut très bien coller à la terre battue"

"C'est toujours compliqué de faire un pronostic avec Caroline qui a un jeu à haut risque, qui est assez émotionnelle sur le court. Va-t-elle arriver à gérer ses émotions et mettre son jeu en place ?", s'interroge le demi-finaliste de l'édition 1998, soulignant que la Lyonnaise possède "un jeu qui peut très bien coller à la terre battue". La 23e mondiale a partagé ses ambitions à Europe 1, et voudra tourner la page d'une édition 2023 manquée avec une élimination au second tour.

Le dernier tour de piste d'Alizé Cornet

Les regards des spectateurs français seront évidemment tournés, par ailleurs, sur Alizé Cornet. La Niçoise dispute, à l'occasion du Grand Chelem parisien, le tout dernier rendez-vous de sa carrière. Avec une première rencontre très relevée, face à la Chinoise Zheng Qinwen, finaliste de l'Open d'Australie. "C'est un match difficile. Maintenant, c'est peut-être mieux aussi de la jouer au premier tour parce que tout le monde est en recherche de repères. On connait les qualités de battante d'Alizé Cornet, mais je crois que quel que soit le résultat de ce match, ce premier tour va être très émotionnel pour elle", partage Cédric Pioline, saluant la carrière "très longue et magnifique" de la Niçoise, et appelant tous les spectateurs à profiter de son jeu pour son dernier Roland-Garros.

Humbert et Fils, la jeunesse tricolore à quelques marches du sommet mondial

Dans le tableau masculin, ils sont trois Français à bénéficier du statut de tête de série : Ugo Humbert (17e mondial), Adrian Mannarino (22e) et Arthur Fils (30e). Toutefois, pour le premier cité, la surface ocre n'est pas celle qui lui permet le mieux de s'exprimer, relève le consultant d'Europe 1. "Son jeu n'est pas naturellement adapté à la terre battue. J'espère qu'il va pouvoir profiter de son statut de tête de série pour avancer jusqu'en deuxième semaine, tout est possible", affirme Cédric Pioline. C'est aussi le cas du numéro 2 français, Adrian Mannarino, qui a préféré relativiser sur ses chances il y a quelques jours.

"Pour tous les autres (Français), c'est un peu le flou", ajoute le double-vainqueur de la Coupe Davis, braquant néanmoins les projecteurs sur le jeune Arthur Fils, bientôt 20 ans. "Il a gagné le tournoi Challenger de Bordeaux, ce qui est la marche en-dessous (deuxième circuit professionnel, ndlr). Je pense que ça lui a fait beaucoup de bien au niveau de la confiance de regagner des matches, puisqu'il n'en a pas beaucoup gagnés (cette saison). J'espère qu'il a repris de l'énergie, de la confiance, pour pouvoir avancer avec son statut de tête de série."

Le consultant tennis d'Europe 1 aura aussi un œil avisé sur les performances de deux ténors du contingent français : Richard Gasquet et Gaël Monfils. "On manque encore trop de repères pour pouvoir se dire qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Alors, on espère que Gaël va nous sortir quelque chose de son chapeau, comme il sait le faire, et qu'on puisse vibrer avec eux", soutient Cédric Pioline. Un vœu que tout supporter tricolore formule en ce dimanche 26 mai, qui marque le début des tournois principaux.