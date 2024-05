«Mon niveau peut me permettre de battre n'importe quelle joueuse» : les confidences de Caroline Garcia avant Roland-Garros

Un exploit français Porte d’Auteuil ? Malgré ses résultats moyens lors de la saison de terre battue, Caroline Garcia est la joueuse française la plus attendue à Roland-Garros. À Rome et à Madrid, la tenniswoman s’est fait sortir au troisième tour de la compétition et la Française n’a plus dépassé le deuxième tour du Grand Chelem parisien depuis 2020. "Ma préparation s'est bien passée. Rome s’est terminé un peu plus tôt que prévu. On a fait une bonne préparation en Espagne avant d'arriver ici pour commencer mercredi. Pour l'instant, tout se passe bien", a déclaré la 23e mondiale.

Deux joueuses sont au-dessus du lot

La Lyonnaise affrontera au premier tour une joueuse issue des qualifications, et pourrait ensuite être opposée à l'Américaine Sofia Kenin, finaliste à Roland-Garros en 2020. "La joueuse que je vais affronter au premier tour sera moins bien classée, mais arrivera en confiance et aura pris des repères sur le terrain ici. Elle aura trois matches derrière", a-t-elle ajouté. À l’inverse du tableau masculin où plusieurs joueurs peuvent remporter le tournoi, deux joueuses sont au-dessus du lot : la Polonaise Iga Swiatek et la Bélarusse Aryna Sabalenka. "Après, forcément, quand tu joues un tournoi du Grand Chelem, tu sais ce qu'il y a au bout des deux semaines. Par rapport à mon début de saison et mon historique, je sais que mon niveau peut me permettre de battre n'importe quelle joueuse", analyse la Française.

"Est-ce que je suis capable de le produire sur deux semaines ? C'est un point d'interrogation par rapport aux derniers résultats. Je ne vais pas dire que je suis favorite, c'est sûr, mais est-ce que je crois en mes chances ? Oui", ajoute-t-elle avec un sourire sur le visage, laissant comprendre qu’elle sait parfaitement que ses chances d’aller au bout sont quasiment inexistantes.

Depuis qu’elle a lancé son podcast, Caroline Garcia se sent mieux. "Pour moi, c'est une aventure qui me plaît beaucoup, qui me fait énormément de bien. Cela me permet de sortir de ma zone de confort et d’être autre chose qu’une joueuse de tennis. C'est important pour mes dernières années et pour après", raconte la Française. En conclusion de sa conférence de presse, la Lyonnaise a avoué, à demi-mot, qu’elle allait participer aux Jeux olympiques qui se tiendront dans l’enceinte de Roland-Garros à la fin du mois de juillet 2024.