Tennis : Adrian Mannarino renonce aux JO 2024, «à moins de... remporter Roland-Garros»

Le numéro 2 français Adrian Mannarino ne participera pas aux épreuves de tennis des Jeux olympiques 2024 de Paris qui se disputeront sur la terre battue qu'il exècre, "à moins de... remporter Roland Garros", a-t-il plaisanté vendredi après son élimination d'entrée à Rome. "Si je ne gagne pas Roland Garros, je ne crois pas que je participerai" aux JO-2024 (26 juillet-11 août), a déclaré Mannarino.

Vendredi, il a été éliminé du Masters 1000 de Rome par le Chinois Zizhen Zhang (56e mondial) 6-1, 6-3 et n'a toujours pas remporté le moindre match en huit apparitions au Foro Italico sur la terre battue romaine.

"Je n'ai pas envie d'être égoïste"

Mannarino, 21e mondial, est virtuellement qualifié pour les JO-2024, puisqu'il figure parmi les quatre meilleurs Français au classement ATP selon les critères établis par la Fédération internationale de tennis. Mais il préfère laisser sa place, sans aucun regret.

"Tous les joueurs de mon niveau, on est des grands compétiteurs, faire une apparition, acte de présence, cela ne nous intéresse pas", a-t-il expliqué. "Si je n'ai pas les moyens sportivement de faire une médaille et si c'est pour juste dire 'J'ai fait les JO', cela ne m'intéresse pas du tout", a poursuivi "Manna", beaucoup plus à l'aise sur dur et sur gazon. "Cela serait aussi prendre la place de quelqu'un qui potentiellement aurait des chances de faire une bonne compétition, je n'ai pas envie d'être égoïste".

Il n'a toutefois pas encore fait part de sa décision à la Fédération française de tennis : "J'ai encore la chance de gagner Roland-Garros, j'ai encore potentiellement une chance de faire les Jeux", a-t-il conclu dans un sourire.