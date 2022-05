Rendez-vous les 28 et 29 mai sur Europe 1 pour un week-end sportif

Le journaliste Cédric Chasseur, le chef des sports d’Europe 1 Jean-François Pérès et les experts qui l’entourent invitent ce week-end les auditeurs d’Europe 1 à suivre deux rencontres, opposant Liverpool au Real Madrid samedi 28 mai, et l’AS Saint-Etienne à l’AJ Auxerre dimanche 29 mai.

Samedi 28 mai – 20h-00h – Liverpool – Real Madrid :

En direct du Stade de France, Liverpool se mesurera au Real Madrid dans la finale de la Ligue des Champions, pour une soirée européenne d’exception.

Le coup d’envoi sera donné dès 21h sur Europe 1, diffuseur officiel de la finale de la Ligue des Champions UEFA 2022, et les auditeurs pourront vivre cette confrontation entre le club anglais et espagnol, en compagnie de Jean-François Pérès, chef des sports d’Europe 1, du journaliste Jacques Vendroux et de Cyrille de la Morinerie aux commentaires.

Cédric Chasseur sera accompagné de Jimmy Algerino, ancien défenseur du PSG, Javier Prieto Santos, rédacteur en chef du magazine SO FOOT, de Gregory Schneider de Libération, de Juan José Dorado, spécialiste Europe 1 Sport du football espagnol et de Philippe Auclair, spécialiste Europe 1 Sport du football anglais.

Dimanche 29 mai – 19h-23h – AS Saint-Etienne-AJ Auxerre :

En direct du stade Geoffroy-Guichard, l’AS Saint-Etienne affrontera l’AJ Auxerre pour tenter de se maintenir en Ligue 1. Auxerre, anciennement entraînée par le consultant d’Europe 1 Guy Roux, tentera de remonter dans ce championnat d’élite.

Le coup d’envoi est à suivre dès 19h sur Europe 1, grâce aux commentaires du journaliste Cyrille de la Morinerie et d’Anthony Perrel, correspondant à Saint-Etienne.

En direct du studio d’Europe 1 à Roland-Garros, Jean-François Pérès sera accompagné de Marc Libbra, ancien attaquant de l’OM, de Jimmy Algerino, ancien défenseur du PSG, de Patrick Juillard, spécialiste FOOT365 et du chroniqueur sportif Éric Huet. Ensemble, ils débattront et analyseront la rencontre à la mi-temps et dès le coup de sifflet final.

A propos d’Europe 1 Sport : Le vendredi, samedi, Lionel Rosso et Jacques Vendroux donnent rendez-vous aux auditeurs et passionnés de foot pour vivre avec les journalistes et correspondants d’Europe 1, en duplex des stades, les temps forts de la Ligue 1 et les résultats en direct. Le dimanche, place à l’affiche du soir, précédée et suivie de débats animés entre consultants de la station et experts réunis autour de Lionel Rosso.

Un week-end évènement à suivre sur Europe 1, Europe 1.fr et les réseaux sociaux de la station.