Qu'est-ce que la «Ligue mondiale», cette nouvelle compétition de rugby qui pourrait voir le jour dès 2026 ?

Le rugby mondial va-t-il connaître un remaniement majeur ? Selon une information du journal anglo-saxon The Telegraph, les dirigeants de World Rugby plancheraient sur l'instauration d'une nouvelle compétition internationale. Elle prendrait la forme d'une Ligue, avec deux groupes de six équipes dans chaque hémisphère. Le groupe Nord serait constitué des équipes des VI Nations actuelles (France, Irlande, Angleterre, Écosse, pays de Galles et Italie), tandis que le groupe Sud verrait le Japon et les Fidji rejoindre les équipes du Rugby Championship (Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud et Argentine). Cette compétition comprendrait ainsi 12 nations mondiales, les douze qui dominent le rugby mondial actuellement.

Tous les deux ans, dès 2026

Cette nouvelle compétition remanierait radicalement supprimerait les tests de juillet de novembre et pourrait même clôturer le Tournoi des VI Nations toujours selon le Telegraph. Le projet se trouve actuellement dans une "phase de consultation finale" et n'a besoin que du feu vert des clubs et des représentants des joueurs pour voir le jour. L'instance World Rugby, qui régit le rugby mondial, pour officialiser cette nouveauté juste avant la Coupe du monde en France qui doit débuter en septembre.

La Ligue de rugby pourrait être mise en place dès 2026 et aurait lieu tous les deux ans. Le règlement ferait en sorte que les équipes de l'hémisphère nord affrontent trois adversaires du sud à l'extérieur au mois de juillet. Les rencontres retour se dérouleraient au mois novembre. Cela mettrait fin aux traditionnelles tournées de trois semaines contre un pays hôte. Les deux équipes les plus performantes de chaque poule s'affronteraient lors d'une grande finale, tandis que les autres nations disputeraient des matches de classement. Les rencontres seraient organisées à tour de rôle, de manière à ce que toutes les équipes se rencontrent au cours d'un cycle de deux ans.

Une seconde Ligue à partir de 2030

L'instauration de cette Ligue fermerait la porte aux nations de seconde zone et aux nations montantes comme la Géorgie ou encore les États-Unis. Et pour cause, il y aurait moins de rencontres entre les nations de niveau 1 et 2. L'évocation d'un système de montée et de descente serait aussi à l'étude. Mais la promotion et la relégation ne pourraient être introduites qu'à partir d'une compétition de niveau 2 impliquant des pays comme la Géorgie. Cette seconde Ligue ne verrait le jour qu'à partir de 2030.