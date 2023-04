PSG : tout comprendre à la tempête qui touche actuellement l'entraîneur Christophe Galtier

Christophe Galtier dans la tourmente. L'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain fait l'objet d'accusations de propos à caractère raciste et discriminant alors qu'il était entraîneur de l'OGC Nice. C'est ce que révèle un mail qui a fuité et qu'Europe 1 a pu consulter. Ce mail avait été rédigé il y a plusieurs mois par Julien Fournier, l'ancien directeur sportif de Nice, à destination de la direction de Dave Brailsford, directeur du sport chez Ineos, le groupe propriétaire du GYM.

Dans ce courrier privé, l'ancien dirigeant niçois relate une scène remontant à 2021 : "Christophe Galtier est alors arrivé dans mon bureau et a salué son fils qui m’a dit : 'vous pouvez vérifier avec mon père ce que je vous ai dit' (le fils adoptif de Christophe Galtier est aussi son agent et il avait rapporté les propos de son père à Fournier). Une fois son agent/fils parti, j’ai fait état à Christophe de la discussion que je venais d’avoir et lui ai demandé si tout cela était vrai. Il m’a alors répondu que oui et que je devais tenir compte de la réalité la ville, et qu’en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe." Le technicien aurait ainsi déploré les pratiques religieuses de plusieurs de ses joueurs dont Mario Lemina, Amine Gouiri, Jean-Clair Todibo, Youcef Attal et Hicham Boudaoui. Des propos graves que Christophe Galtier dément avoir tenus.

L'entraîneur du Paris Saint-Germain "conteste avec la plus grande fermeté" avoir tenu des propos discriminatoires au sujet de joueurs, selon son avocat dans un communiqué transmis à l'AFP. Le technicien français, passé de Nice au PSG l'été dernier, "a pris connaissance avec stupéfaction des propos injurieux et diffamants" rapportés par l'ancien dirigeant niçois Julien Fournier dans un courrier interne relayé mardi par plusieurs médias, a fait savoir Me Olivier Martin, annonçant des "poursuites judiciaires" à venir.

À l'origine, Fournier ?

De son côté, le directeur sportif de l'OGC Julien Fournier affirme n'avoir en aucun cas transmis ce mail confidentiel à la presse. Selon lui, ces propos rapportés n'avaient pour seul destinataire que la direction du club niçois, Ineos, pour informer les dirigeants de la gravité de ces paroles qu'il ne réfute toutefois pas. Quoiqu'il en soit, ce mail a bel et bien existé puis fuité. Dans un entretien accordé à Nice-Matin ce matin, l'ancien dirigeant niçois s'est même dit "révolté" par ces révélations et par le timing de ces révélations.

Julien Fournier avait jeté une première pierre dans la mare et faisant allusion à des propos "graves" que Christophe Galtier aurait tenu durant son passage à Nice. Les deux hommes entretenaient alors des relations compliquées. De son côté, le Paris Saint-Germain n'a pas ouvert d'enquête selon deux sources internes au club contactées par Europe 1. Le président qatari Nasser Al-Khelaifi pourrait mener une enquête indépendante de son propre chef.