«Ma maman a 83 ans et sort d'un cancer» : la colère de Christophe Galtier, le reflet d'un mal-être au PSG ?

"Ma maman a 83 ans et sort d'un cancer. Point à la ligne", a lancé Christophe Galtier en conférence de presse pour expliquer la façon dont il a réagi après la rencontre face aux insultes des supporters de Nice, son ancien club. "Vous avez vu ? Vous avez entendu ? Ma maman a 83 ans et sort d'un cancer. Point à la ligne", a froidement répondu l'entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier en conférence de presse, pour justifier son salut ironique en fin de rencontre envers la tribune Populaire Sud de Nice, qui l'avait insulté.

En première mi-temps la banderole "Avant/Après, la mama di Galtier" a été déployée par la Tribune Populaire Sud de Nice, accompagnée d'un chant insultant la mère de l'ex-entraîneur niçois, lancé, lui aussi, par la Tribune Populaire Sud de Nice. Déjà sifflé à l'annonce des équipes, l'actuel entraîneur du PSG, est allé applaudir la tribune niçoise en fin de rencontre, qui a, de nouveau, réagi par des chants insultants. "Il est sous pression. Il a beaucoup de déception et se demande s'il va finir la saison", a tenté de justifier Jacky Bonnevay dans Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures en direct sur Europe 1).

"Dans la connerie la plus totale"

En conférence de presse d'après-match, Galtier a encore précisé, vindicatif : "Et si ces gens qui sont dans les tribunes voient des matches de Coupe d'Europe, c'est grâce à mon travail de la saison dernière. Quoique les gens pensent, c'est notre travail de la saison dernière, avec le travail de Didier (Digard) qui fait qu'il y a encore des matchs de Coupe d'Europe à Nice." "Quand on s'en prend à la famille, on a le droit de faire ce genre de choses. On est dans la connerie la plus totale", s'est indigné Marc Libbra dans Europe 1 Sport en prenant la défense de l'entraîneur du Paris Saint-Germain.

La Tribune Populaire Sud de l'Allianz Riviera, qui a débuté la rencontre par un gigantesque tifo pyrotechnique, était déjà en sursis, d'une fermeture de trois rencontres en Ligue 1. Pour Marc Libbra, "ce n'est plus possible de voir ça" dans les stades de Ligue 1.