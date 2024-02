PSG : sur et en dehors des terrains, le club de la capitale prépare déjà l'après-Mbappé

Mbappé n'est plus intouchable. Pour la première fois de la saison, le Bondynois a été remplacé en cours de match. Une semaine après avoir été remplaçant à Nantes, la star a été sortie de la pelouse, sans être blessée, par son entraîneur, dimanche lors du match nul (1-1) face à Rennes. Alors que Paris était mené au score, Kylian Mbappé a en effet quitté ses partenaires dès la 65e minute, remplacé par Gonçalo Ramos, qui inscrira le pénalty de l'égalisation, évitant ainsi une deuxième défaite en Ligue 1 cette saison pour le PSG.

"Tôt ou tard, il faut apprendre à jouer sans Kylian"

L'entraîneur du PSG a ainsi envoyé un message très clair : Kylian Mbappé est désormais un joueur comme les autres. Luis Enrique a été cash en conférence de presse : "Tôt ou tard, il faut apprendre à jouer sans Kylian". Et le technicien espagnol enfonce le clou : "C'est un message pour tous, je suis exigeant envers les joueurs. Si vous pensez que je vais accepter qu'un joueur se relâche sur le terrain. Je veux que, quand vous êtes titulaire, vous vous disiez, je veux en profiter".

Pour préparer l'avenir, le Paris Saint-Germain veut d'abord s'appuyer sur son très riche collectif. À savoir en attaque : Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé ou encore le jeune lyonnais Bradley Barcola qui a parfaitement réussi son adaptation à Paris. Le club veut aussi capitaliser sur le fort potentiel du titi parisien Warren Zaïre-Emery, déjà international à seulement 17 ans, adulé par les supporters parisiens et promis à un brillant avenir.

"Il faut faire jouer vos meilleurs joueurs et Mbappé en fait partie !"

Mais faut-il pour autant faire moins jouer Kylian Mbappé dès maintenant ? Non, répond sur Europe 1 l'ancien entraîneur emblématique du PSG, Luis Fernández : "Ce n'est quand même pas rien Mbappé. J'aurais adoré l'avoir dans mon équipe. Pour atteindre les objectifs, il faut faire jouer vos meilleurs joueurs et Mbappé en fait partie ! Il ne faut pas penser un seul instant qu'en le sortant, on prépare déjà la saison prochaine. Il faut d'abord finir une saison".

L'ancien technicien du club de la capitale, âgé aujourd'hui de 64 ans et consultant pour BeIN Sports, est un grand admirateur de la star du PSG. Malgré un départ programmé du club en fin de saison, le meilleur buteur de l'histoire du club continue de briller et a toujours été exemplaire : "Depuis qu'il est au PSG, Mbappé a battu des records et ce n'est pas rien !". Contrairement à l'ancienne légende brésilienne Ronaldinho qui avait connu une baisse de régime à la fin de son aventure parisienne, ce n'est pas le cas pour Kylian Mbappé.

Paris veut frapper fort dès cet été

Mais c'est surtout en coulisse que le PSG s'active pour tourner la page. Selon les informations d'Europe 1, le club parisien souhaite frapper fort dès cet été. L'objectif serait d'abord de faire revenir la pépite néerlandaise, qui flambe à Leipzig, en Allemagne, Xavi Simons. Même si le club ne veut plus une addition de star, mais bien construire un effectif complémentaire et de qualité, les recruteurs ont un œil sur les grands attaquants du moment.

Victor Osimhen, qui évolue à Naples, a été prolongé par le club italien, mais une clause libératoire autour de 130 millions d'euros aurait été fixée, ce qui est tout à fait dans les cordes du PSG. Le "pharaon" de Liverpool, l'Égyptien Mohamed Salah, est un nom qui claque. Plus jeune et très impressionnant, le virevoltant ailier de l'AC Milan, Rafael Leão, qui empile les buts et les passes décisives dans l'équipe d'Olivier Giroud. Le PSG peut toujours rêver d'arracher le cyborg de Manchester City, Erling Haaland, même si cela semble pratiquement impossible.