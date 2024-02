Kylian Mbappé : quel impact aura l'annonce de son départ sur le reste de la saison du PSG ?

L'information est maintenant connue de tous. Kylian Mbappé a communiqué à son président, Nasser al-Khelaïfi, sa volonté de quitter le PSG à l'issue de la saison. Une décision qu'il aurait également communiquée dans le vestiaire du club de la capitale. Un départ qui pourrait avoir un impact sur le reste de la saison du capitaine de l'Équipe de France, mais aussi et surtout, pour le Paris Saint-Germain.

Il fera tout pour "partir la tête haute"

Car le PSG est l'immense favori pour remporter un nouveau titre de champion de France, et il est en bonne voie pour poursuivre sa route en Ligue des Champions, après sa victoire à domicile (2-0) contre la Real Sociedad, en huitième de finale aller. Pour Alain Giresse, consultant football pour Europe 1, Kylian Mbappé se donnera à 100 % pour partir la tête haute : "C'est un compétiteur. À chaque fois qu'il est sur un terrain, c'est pour être le plus performant, pour aller, peut-être, gagner cette Ligue des Champions, pour partir la tête haute et respecter le club jusqu'au bout".

Le constat est le même pour Romarin Billong, ancien international camerounais, il n'a aucun doute sur l'investissement des joueurs parisiens : "Ils vont faire le job en championnat, ils vont vraiment se focaliser là-dessus. Et Mbappé va également se focaliser là-dessus et focaliser tous ses partenaires de l'équipe pour aller vers cet objectif".

Face au séisme qu'a provoqué l'annonce du départ de Kylian Mbappé, l'entraîneur du PSG, Luis Enrique, n'a pas souhaité s'exprimer. Le joueur originaire de Bondy sera particulièrement scruté ce samedi soir. Les Parisiens se déplacent à Nantes dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Mbappé devrait être, comme d'habitude, titulaire pour la rencontre.