PSG-OM : un match qui paraît déséquilibré tant Paris domine mais le club de la cité phocéenne a ses chances

Le PSG reçoit ce dimanche soir à 20h45 l’Olympique de Marseille. Malgré la suprématie des Parisiens, le classique reste un sommet du championnat. Les hommes de Luis Enrique, toujours invaincus cette saison en championnat, affrontent leur dauphin. Un match qui paraît déséquilibré tant Paris domine mais l'OM conserve ses chances de victoire.

Sur le papier, le PSG est largement favori : les Parisiens ont encore engrangé de la confiance après leur qualification à Liverpool en Ligue des champions. Ousmane Dembélé et Désiré Doué, qui vient d’être appelé en équipe de France, ainsi que Bradley Barcola sont redoutables en attaque.

Mais l’OM, dauphin du Paris Saint-Germain, battu à l’aller 3 à 0 veut prendre sa revanche et en a les capacités, affirme au micro de Jacques Vendroux, Daniel Bravo qui a joué pour les deux clubs. "Peut-être que Marseille est la seule équipe qui peut faire chuter Paris cette saison. Notamment si on a l'OM des grands jours, car ils sont un peu irréguliers... Mais je pense aussi que l'absence Pierre-Emile Höjbjerg, pierre angulaire de l'OM, risque de nuire au club marseillais. C'est vraiment le régulateur, le patron de l'entre-jeu. (...) Même après Liverpool, Paris sera difficile à battre, c'est certain", affirme Daniel Bravo.

Un match à haut risque selon la préfecture de Paris

Pour la première fois, Adrien Rabiot retrouvera avec le maillot de l’OM son ancien jardin. Le milieu, formé à Paris, risque un accueil glacial des supporters parisiens qui n’ont pas digéré son départ pour le club rival. Un match classé à haut risque par la préfecture de Paris qui a interdit le déplacement des supporters de l’OM au Parc des Princes.