PSG : Neymar est de retour à l'entraînement, mais il n'est plus le bienvenu

Il s'était fait attendre. Il avait séché les entraînements de la reprise. Et ce week-end, il a rajouté un peu de sel dans la plaie du PSG, qui a connu une saison difficile, en déclarant à la presse américaine que l'un de ses meilleurs souvenirs sportifs était la "remontada" de 2017 du FC Barcelone face aux Parisiens, en huitième de finale de Ligue des champions. Et pourtant, Neymar était bien de retour lundi, à l'entraînement.

Il est arrivé, le dernier, à 9h, directement de l'aéroport, tout juste rentré du Brésil. Il devra passer dans la foulée des examens médicaux pour faire un point sur ses chevilles douloureuses qui l'avaient écarté des terrains à la fin de la saison dernière.

"On lui a fait assez de cadeaux, maintenant il ne faut plus en faire"

À la sortie du centre d'entraînement, quelques supporters se sont frayés une place pour voir la sortie des joueurs. Et Neymar ne semble plus le bienvenue dans le cœur des Parisiens. "Il est revenu mais il peut repartir. Son comportement est en train de tuer le club", tacle Anthony au micro d'Europe 1. Malgré le maillot floqué Neymar sur son dos, ce supporter n'en démord pas : "Ses partenaires non plus ne peuvent plus accepter ça. C'est un bon joueur. Mais avec ce qu'il a montré à Paris, ce n'est pas une star. On lui a fait assez de cadeaux, maintenant il ne faut plus en faire. J'espère que Leonardo ne lui en fera pas".

Leonardo, le directeur sportif du club, doit rencontrer le Brésilien dans les prochaines heures pour discuter de son avenir. Et au club, ce n'est plus un mystère : on veut s'en débarrasser. Ce rendez-vous sera l'occasion d'acter le désamour, et de préparer une éventuelle sortie de l'attaquant brésilien.