Ligue des champions : trois questions sur la Real Sociedad, futur adversaire du PSG

Le PSG est désormais fixé sur son avenir européen : c'est la Real Sociedad qui se dressera devant les Parisiens en février et mars prochains, pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un club espagnol bien moins connu que les cadors européens (Real Madrid, FC Barcelone, Manchester City...) mais dont les Parisiens auront tout intérêt à se méfier. Origine du club, performances actuelles... Europe 1 fait le point sur cet adversaire pour le moins inattendu.

D'où vient la Real Sociedad ?

Il s'agit du club de football de la ville de Saint-Sébastien, situé au pays basque espagnol, à quelques kilomètres de la frontière avec la France. Il a été fondé en 1909, et a changé de nom à plusieurs reprises jusqu'à prendre son nom actuel l'année suivante, en 1910. C'est le roi d'Espagne en personne, Alfonso XIII, qui l'a renommé "Real Sociedad de Futbol" en référence à la ville de Saint-Sébastien, lieu de villégiature de la monarchie espagnole.

Depuis, le club compte à son palmarès deux championnats d'Espagne (1981 et 1982), trois Coupes nationales et une Supercoupe d'Espagne en 1982. Son meilleur résultat en Europe est une demi-finale en Coupe des clubs champions, l'ancêtre de la Ligue des champions, en 1983. De grands joueurs espagnols ont joué pour le club bleu et blanc, et des joueurs étrangers y ont été révélés, à l'image d'Antoine Griezmann, auteur de 52 buts entre 2009 et 2014.

Quel est le profil de ce club ?

"C'est un club espagnol, mais surtout, c'est 'un club basque'", explique Jacques Vendroux dans l'émission Pascal Praud et vous. "Il fait partie de ces clubs où il y a encore une identité. Ils ne prennent que peu de joueurs étrangers. C'est un club très populaire au Pays basque", ajoute le journaliste sportif, qui fait référence au stade d'Anoeta, l'écrin de "la Real" doté de 40.000 places. "Il y aura une ambiance incroyable", promet Jacques Vendroux.

Quelle est la forme de l'équipe ?

Si la Real Sociedad n'est pas le club le plus connu de la péninsule ibérique, les joueurs parisiens savent qu'il s'agira un gros morceau en huitièmes de finale. "La Real Sociedad est dans une très bonne période. Ils ont eu une phase de groupe aussi difficile (que le PSG) avec de bons adversaires. Et ils ont fini premiers. Je pense que ça montre leur valeur, ça montre comment on doit se préparer pour être en forme pour ce match-là", a notamment déclaré le capitaine parisien Marquinhos.

Ce tirage semble tout de même clément, au vu des adversaires potentiels du Paris Saint-Germain. "Une chance incroyable ! (...) "Ils ont échappé à tout. C'est le club le plus 'faible' que le PSG va rencontrer", insiste Jacques Vendroux.

La différence avec le PSG, c'est que le club basque a terminé premier de son groupe de Ligue des champions, composé de l'Inter Milan, finaliste de la C1 l'an passé, du Benfica Lisbonne et du RB Salzburg, ce qui va leur donner confiance pour la suite de l'aventure européenne.

En championnat, les Donostiens (nom des habitants de Saint-Sébastien) se trouvent à la 6e place, à cinq petits points du FC Barcelone, 3e. Et ils peuvent compter sur leur meilleur buteur, Mikel Oyarzabal, international espagnol et auteur de sept réalisations en Liga cette saison.