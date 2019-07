Pourquoi l'arrivée d'Antoine Griezmann au FC Barcelone est loin de faire l'unanimité

Antoine Griezmann est sur le point de signer un contrat jusqu’en 2024 pour 120 millions d’euros au FC Barcelone. Son ancien club, l’Atlético Madrid n’est pas satisfait de cet accord et demande plus d’argent. Mais au-delà des questions financières, l’international français devra très vite faire ses preuves car c'est un accueil mitigé qui l'attend dans la capitale catalane.

L’arrivée du champion du monde ne soulève guère l’enthousiasme. Si son talent est largement reconnu outre-Pyrénées, dans le vestiaire, le Français ne fait pas forcément l’unanimité, comme l’explique à Europe 1 Edu Polo, journaliste pour Mundo Deportivo. "Je crois que Luis Suárez [attaquant au FC Barcelone depuis 2014, ndlr] n’est pas ravi parce qu’il voit que sa place peut être mise en danger, mais s’il veut gagner, ce sera mieux avec Griezmann", indique ce spécialiste qui estime que, sportivement, les deux hommes ne peuvent que s'entendre.

L'amertume des supporters

"Pour les supporters c’est plus difficile", glisse néanmoins Edu Polo. Car il faut dire que l’image d’Antoine Girezmann est écornée. En 2018, alors qu’il s’apprêtait déjà à rejoindre le FC Barcelone, il avait fait marche arrière au dernier moment, en se mettant en scène dans une vidéo qui avait agacé. "On est un peu dubitatif, mais s’il commence à mettre des buts dès les premiers jours, on va bientôt oublier tout ce qui s’est passé l’année dernière, et on sera content", lâche Victor, l’un des socios du club.

Antoine Griezmann doit signer son contrat dimanche, avant de répondre aux questions de la presse. Mais le public ne pourra pas encore voir le champion, la pelouse du stade étant en rénovation. Le club aura connu des arrivées de joueur un peu plus spectaculaire.