LA QUESTION - Quelle est la plus grande déception française de l'Euro ?

Les Bleus ont vécu une immense désillusion en se faisant sortir dès les huitièmes de finale de l'Euro par la Suisse, lundi soir (3-3 a.p., 5-4 t.a.b.). Comme un symbole de sa compétition, traversée sans le moindre but, Kylian Mbappé a raté le dernier tir au but qui a entraîné l'élimination des siens. Son coéquipier Antoine Griezmann, tellement essentiel à l'équipe de France depuis des années, n'a pas non plus été à son niveau habituel. Les choix de Didier Deschamps, dont la tactique en 3-5-2 a été un fiasco en première période face à la Suisse, ont également été critiqués. Et que dire de la défense, qui a considérablement souffert. Europe 1 vous propose de voter pour votre plus grande déception française lors de cet Euro.

