Philippe Vandel, speaker officiel du Grand Prix de France : "Je suis un malade de F1"

Plus jeune, il rêvait de devenir pilote de Formule 1. Ce week-end, pour la toute première fois, Philippe Vandel sera présent sur le circuit Paul Ricard, à l'occasion du Grand Prix de France au Castellet. Celui qui anime le Grand journal du soir, chaque samedi et dimanche sur Europe 1, a en effet été choisi pour être le speaker officiel de la course.

"Je n'ai pas raté un Grand Prix depuis que j'ai 10-12 ans"

"C'est un régal", confie-t-il au micro de Matthieu Belliard. "Je suis absolument enchanté de raconter ça (…) Je n'ai pas raté un Grand Prix depuis que j'ai 10-12 ans. Je me réveille même la nuit pour regarder les essais libres du Grand Prix d'Australie… Pour vous dire à quel point je suis un malade de F1 !"

Contrairement à l'an passé, "aucun problème pour arriver sur le circuit"

165.000 spectateurs sont attendus pour la 50ème édition de la manche française, la deuxième seulement depuis le retour du Castellet au programme du championnat du monde. Alors que l'an passé, des milliers d'automobilistes avaient été piégés dans des bouchons monstres, Philippe Vandel tient à rassurer tout le monde : "L'expérience de l'an passé a été entendue. Quelques routes avaient été dédiées à la sécurité. Aujourd'hui, ces routes ont été ouvertes pour les spectateurs, il y a donc deux fois plus d'accès, deux fois plus de mobilité et il n'y a strictement aucun problème pour arriver sur le circuit", prévient-il, alors que quelques places sont encore disponibles.

Samedi, les spectateurs pourront assister à la dernière séance d'essais libres, ainsi qu'aux qualifications, avant le départ de la course dimanche. "Mais il y a aussi plein d'événements qui vont se dérouler sur le circuit", précise Philippe Vandel. Au programme notamment, un concert de Bob Sinclar, ce samedi, et un autre de Martin Solveig, dimanche à 19 heures. "Ce sera une fête pour tout le monde", promet l'animateur. "Les puristes ne seront pas déçus, les touristes seront enchantés".