Patinage artistique : le Français Adam Siao Him Fa sacré champion d'Europe

Le Français Adam Siao Him Fa, 21 ans, a été sacré champion d'Europe de patinage artistique pour la première fois de sa carrière, vendredi à Espoo en Finlande. La France attendait un titre continental dans la catégorie masculine depuis 2011 et l'or de Florent Amodio. Avec un total de 267,77 points, il devance l'Italien Matteo Rizzo (259,92 pts) et le Suisse Lukas Britschgi (248,01 pts). Tous les éléments techniques de son programme libre ne sont pas passés parfaitement en première partie de chorégraphie, mais Siao Him Fa, qui patinait sur une musique de Woodkid, s'est libéré par la suite.

Absence du champion du monde en titre

Il disposait de toute façon d'une avance confortable de plus de dix points après le programme court mercredi. En l'absence du champion en titre, le Russe Mark Kondratuik suspendu en raison de la guerre en Ukraine, la première place semblait plus accessible que jamais pour le natif de Bordeaux, 14e aux Jeux olympiques l'an dernier, qui a répondu présent sur la glace finlandaise.

Cette médaille d'or européenne vient récompenser une belle saison pour le Français, sacré en novembre au Grand Prix de France à Angers ainsi qu'aux Championnats de France un mois plus tard. L'autre tricolore engagé, Kevin Aymoz, termine au pied du podium (240,92 pts), comme en 2019. Sur la musique du fil Gladiateur, le Français n'a pu enchaîner que deux combinaisons de sauts, ce qui lui a valu de perdre quelques points.