Euro de patinage: les Français Lopareva et Brissaud médaillés d'argent en danse sur glace

Evgeniia Lopareva et Geoffrey Brissaud ont décroché l'argent de la compétition de danse sur glace, aux Championnats d'Europe de patinage artistique à Tallin. Il s'agit là de la première médaille continentale de leur carrière. Ce sont les Italiens Charlène Guignard et Marco Fabbri qui ont décroché l'or pour la troisième fois de suite.

La première médaille continentale de leur carrière

Sur une musique techno hypnotisante, Lopareva et Brissaud ont proposé un programme novateur et moderne, récompensé de 124,01 points, pour une note totale de 206,76 points. Ils n'ont été devancés que par les Italiens Charlène Guignard et Marco Fabbri (212,12 pts), sacrés pour la troisième fois de suite. La médaille de bronze est revenue aux Britanniques Lilah Fear et Lewis Gibson (206,02 pts).

À 24 et 26 ans, Lopareva et Brissaud, qui patinent ensemble depuis 2018, décrochent la première médaille continentale de leur carrière. À un an des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina, ils confirment leurs progrès, eux qui avaient échoué au pied du podium l'an dernier. Cette saison, ils avaient déjà passé un cap en s'imposant au Grand Prix de France à Angers et en s'invitant pour la première fois en finale du Grand Prix.

La compétition se conclut samedi en soirée avec le programme libre masculin, où le Français Adam Siao Him Fa, en tête après le court, visera un troisième titre consécutif.