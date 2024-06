Pascal Praud et vous - Kylian Mbappé au Real Madrid : «Tous les plus grands joueurs du monde ont joué» dans ce club, souligne Jacques Vendroux

Cette signature est tout sauf une surprise : Kylian Mbappé, la superstar du PSG, a rejoint officiellement le Real Madrid lundi soir, le club dont "il a toujours rêvé étant gamin", relate Jacques Vendroux, journaliste sport d'Europe 1, dans l'émission Pascal Praud et vous. Celui qui est aux commandes de l'émission Le studio des légendes détaille que "les plus grands Français ont joué en majorité au Real (Zidane, Benzema, Kopa,...)", et plus globalement, "tous les plus grands joueurs du monde ont joué au Real".