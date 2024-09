Pascal Praud et vous - Mbappé réclame 55 millions d'euros au PSG : «Cette affaire doit se régler discrètement» tempête Jacques Vendroux

Depuis ce jeudi, l'actualité sportive tourne autour de l'affaire PSG-Mbappé. Le nouveau joueur madrilène, parti du PSG avec un accord de principe qui visait "à préserver la sérénité du club pour les défis à venir", a rapidement retourné sa veste et demande à son ancien club de lui verser les 55 millions d'euros d'arriérés. Après une bataille médiatique, c'est maintenant une bataille juridique qui s'ouvre étant donné que la Ligue de football professionnel a sommé hier le PSG de payer la somme. Aux yeux de Jacques Vendroux, journaliste sportif et animateur du Studio des légendes sur Europe 1, "il s'agit d'une affaire d'hommes" qui devrait se régler entre les deux parties dans la plus grande discrétion.