Cyclisme : le Slovène Tadej Pogacar remporte son deuxième Tour des Flandres

Le Slovène Tadej Pogacar a remporté dimanche son deuxième Tour des Flandres en s'imposant en solitaire avec 1:01 d'avance sur le Danois Mads Pedersen et le Néerlandais Mathieu van der Poel.

Le Slovène Tadej Pogacar a remporté dimanche son deuxième Tour des Flandres en s'imposant en solitaire avec 1:01 d'avance sur le Danois Mads Pedersen et le Néerlandais Mathieu van der Poel. Déjà vainqueur du Ronde en 2023, Pogacar a multiplié les accélérations dans les cinquante derniers kilomètres avant de partir seul dans le troisième passage du Vieux Quaremont, à 18 km de l'arrivée à Audenaarde.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le champion du monde a creusé son avance sur le groupe de quatre poursuivants dans le final rectiligne, malgré le vent de face, pour écrire un peu plus sa légende. Pedersen a réglé le petit groupe au sprint pour finir deuxième devant Van der Poel, le vainqueur sortant, et les Belge Wout Van Aert et Jasper Stuyven.

Pogacar prend sa revanche sur Van der Poel

C'est la huitième victoire dans un Monument, appellation regroupant les cinq plus grandes classiques du calendrier, pour le triple vainqueur du Tour de France, une de plus que Mathieu van der Poel qui reste bloqué à sept. Le leader d'UAE a fait craquer son rival néerlandais dans le Vieux Quaremont où le Belge Wout Van Aert a offert une magnifique résistance pour mener la chasse avec Van der Poel, Pedersen et Stuyven.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Ces cinq hommes ont été les grands acteurs, avec aussi Stefan Küng et Filippo Ganna qui avaient essayé de prendre un coup d'avance, d'une journée ensoleillée dans les monts des Flandres, théâtre d'un combat splendide, intense et tactique, devant plus d'un million de spectateurs.

Pogacar, qui prend sa revanche sur Van der Poel par rapport à Milan-Sanremo, a accéléré dans toutes les ascensions, suivi comme son ombre par le petit-fils de Raymond Poulidor mais qui a fini par lâcher à l'usure face aux coups de boutoir du Slovène. Les deux hommes doivent de retrouver dès dimanche prochain lors d'un Paris-Roubaix qui sent la poudre et où Wout Van Aert sera également à surveiller de très près après sa performance dans le Ronde.