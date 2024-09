Paralympiques 2024 : Marie Patouillet en or en poursuite C5, Heidi Gaugain en argent

La Française Marie Patouillet est devenue championne paralympique de la poursuite individuelle, catégorie C5, en battant dimanche en finale sa jeune compatriote Heïdi Gaugain, médaillée d'argent, au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. À 36 ans, Patouillet décroche son premier titre paralympique au terme d'une course impressionnante de maîtrise, et devient ainsi la première femme française titrée en paracyclisme.

Première femme française titrée en paracyclisme

Trois jours après avoir déjà goûté à l'argent lors du 500 mètres contre-la-montre catégorie C4 et C5 en ouverture de ces Jeux, Patouillet empoche une médaille d'or qui a semblé la surprendre au plus haut point. Une fois la ligne d'arrivée franchie et sa victoire assurée, elle a regardé autour d'elle, comme perdue, avant de poser sa main sur son casque, ayant beaucoup de mal à en revenir. Née avec une malformation au pied et à la cheville qui l'empêche de courir, elle s'aligne dans la catégorie C5, destinée aux para-cyclistes ayant une amputation ou une atteinte unilatérale de membre supérieur.

Toujours devant durant les 3.000 m de cette poursuite, Patouillet a inexorablement accentué son avance, pour finir par s'imposer avec plus de deux secondes d'avance sur sa cadette. Heidi Gaugain, née sans avant-bras gauche, obtient, elle la première médaille paralympique de sa carrière. Les deux Françaises avaient réalisé dimanche les deux meilleurs temps des qualifications de la poursuite, garantissant ainsi deux médailles supplémentaires à l'équipe de France. La Néo-Zélandaise Nicole Murray a pris la médaille de bronze.