Paralympiques 2024 : comme les anneaux, les Agitos doivent «rester dans la ville» selon l'IPC

Ces croissants rouge, bleu et vert qui symbolisent les Jeux paralympiques, baptisés "Agitos" ("je bouge") sont installés sur la façade haute de l'Arc de Triomphe et font face aux Champs-Elysées. "Il y a beaucoup de débats pour savoir où les anneaux doivent rester, et nous ne devrions pas oublier les Agitos", a déclaré le porte-parole de l'IPC Craig Spence lors d'un point presse.

"En tant que maire de Paris, la décision me revient et j'ai l'accord du CIO"

"J'aimerais vraiment que nous ayons un endroit où les Agitos puissent rester ici, dans la ville, pour célébrer ce que je pense être, de loin, les Jeux paralympiques les plus spectaculaires de notre histoire", a-t-il ajouté. "A chaque Jeux, nous cherchons toujours à savoir où les Agitos peuvent être mis", a expliqué Craig Spence, prenant l'exemple de Tokyo où "il reste beaucoup d'Agitos dans la capitale japonaise", trois ans après les Jeux de 2021.

Anne Hidalgo avait révélé samedi au quotidien Ouest France que les anneaux olympiques resteraient au premier étage de la tour Eiffel, sans évoquer de concertation sur le sujet. "En tant que maire de Paris, la décision me revient et j'ai l'accord du CIO. Donc oui, ils vont rester sur la tour Eiffel", disait-elle. Une décision contestée par la ministre de la Culture démissionnaire Rachida Dati, qui a réclamé des "consultations" sur le sujet.