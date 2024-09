Paris 2024 : après les Jeux, les clubs sportifs vont profiter des équipements olympiques

Infrastructures sportives, mobilier du village olympique, panneaux de signalisation… Six millions d'équipements ont été utilisés pendant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Et les premiers heureux seront les clubs sportifs français. La Fédération française de volley-ball, par exemple, va hériter de ballons, filets et poteaux. Quant au sable du beach-volley au pied de la tour Eiffel, il sera utilisé pour créer l'équivalent de trois terrains, notamment dans le Val-d'Oise. La Ligue Île-de-France de Taekwondo se frotte également les mains, confirme à Europe 1, son président, Joël Miyahouenou.

"Beaucoup de Franciliens pour avoir des étoiles dans les yeux en ayant la possibilité d'utiliser le même matériel que les athlètes olympiques, comme les protections. Et je trouve que c'est une très belle preuve d'héritage pour tous les pratiquants franciliens"

Un héritage pour les fédérations sportives de l'Hexagone

Et le bassin olympique qui a vu Léon Marchand remporter quatre médailles d'or, le déménagement est prévu de Nanterre jusqu'à Sevran, commune située au nord est de la capitale. Mais surtout, pour Tony Estanguet, ces jeux vont laisser une empreinte durable dans la société française.

"Il y aura un héritage pour les fédérations, pour les futurs organisateurs, de montrer que le sport a toute sa place dans la société", explique le président de Paris 2024. Les collectionneurs et les fans vont même pouvoir s'offrir des souvenirs. Des braderies vont être organisées dans toute la France.