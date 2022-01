Open d'Australie : une décision de justice attendue lundi sur le sort de Novak Djokovic

Le numéro 1 du tennis mondial, Novak Djokovic, se préparait ce dimanche à défendre ses chances de jouer l'Open d'Australie en arguant lundi devant la justice qu'il était dispensé de vaccination et pouvait entrer dans le pays après avoir contracté le Covid-19 en décembre. L'audience en ligne devant le tribunal fédéral est prévue à 10h00 heure locale (23H00 GMT). L'incertitude règne quant à la participation à l'audience de Novak Djokovic, toujours dans son centre de rétention.

Testé positif le 16 décembre

Personne à l'exception du personnel n'est autorisé à entrer ou à sortir de l'établissement, situé dans un ancien hôtel, où sont également détenus 32 migrants, pris dans le système d'immigration australien, certains depuis des années. Une poignée de manifestants se sont rassemblés dimanche matin en bas du centre de rétention, où des centaines de supporters, de manifestants anti-vaccination et de militants pour les droits des migrants s'étaient déjà regroupés la veille dans une ambiance festive.

La Première ministre serbe Ana Brnabic a déclaré ce week-end que la Serbie soutenait pleinement le joueur et qu'elle avait eu des "entretiens constructifs" avec la ministre australienne des Affaires étrangères. "Nous avons fait en sorte qu'il reçoive une alimentation sans gluten, des équipements d'exercice, un ordinateur portable", a-t-elle déclaré à la télévision serbe Pink.

Dans une ordonnance rendue publique ce dimanche, le juge Anthony Kelly a déclaré que l'affaire se poursuivrait comme prévu, refusant une demande du gouvernement d'ajourner jusqu'à mercredi. "La date du premier test PCR positif a été enregistrée le 16 décembre 2021", ce qui permettrait au numéro 1 mondial d'être exempté de la vaccination imposée par l'Australie, ont affirmé samedi les avocats du Serbe, 34 ans, dans un document déposé auprès du tribunal fédéral.

Djokovic a cependant assisté à deux événements publics à Belgrade , le jour et le lendemain de ce test positif en décembre, selon différentes publications sur les réseaux sociaux: une cérémonie en l'honneur de jeunes joueurs serbes le 17 décembre - sans masque - et la présentation d'un timbre hommage à son effigie la veille.

L'entrée sur le territoire refusée

Tennis Australia lui a accordé une exemption pour participer au tournoi, après que sa demande a été approuvée par deux panels médicaux indépendants, ont souligné ses avocats. Mais à son arrivée en Australie, dans la nuit de mercredi à jeudi, les autorités lui avaient refusé l'entrée , estimant que ses motifs d'exemption ne remplissaient pas les strictes conditions d'entrée sur le territoire imposées contre le Covid-19.

Le gouvernement australien insiste sur le fait qu'une récente infection par le virus Covid-19 ne compte comme une exemption pour les seuls résidents, et non pour les ressortissants étrangers qui tentent d'entrer dans le pays. Les étrangers sont toujours interdits de voyage en Australie, et ceux qui sont autorisés à entrer doivent être complètement vaccinés ou avoir une exemption médicale. Pour Djokovic, le temps presse, huit jours avant l'Open d'Australie (17-30 janvier), qu'il a remporté neuf fois et où il ambitionne de s'offrir un 21e tournoi du Grand Chelem, ce qui le placerait au sommet de l'histoire du tennis, devant ses deux rivaux historiques, Roger Federer et Rafael Nadal.

Dans une vidéo qui a fuité samedi dans la presse locale, le patron de la Fédération australienne Craig Tiley, sous le feu des critiques pour sa gestion du dossier, a défendu le "travail incroyable" de ses équipes. La Fédération a été accusée d'avoir induit les joueurs en erreur à propos des obligations en matière de vaccination pour entrer dans le pays. Le Premier ministre australien Scott Morrison a défendu la révocation du visa de Djokovic. "Les règles sont les règles", a-t-il déclaré.

Retenue comme "Djoko" après avoir elle aussi vu son visa annulé, la joueuse tchèque Renata Voracova, 38 ans, spécialiste du double, a quitté l'Australie samedi, a annoncé une source gouvernementale. Alors qu'une grande partie de l'Australie a renforcé les restrictions pour lutter contre une nouvelle vague liée au variant Omicron, l'État de Victoria, dont Melbourne est la capitale, a enregistré 44.155 nouveaux cas dimanche.