Roland-Garros : Rafael Nadal face à Alexander Zverev, le dernier tour de piste de «Rafa» ?

C'est le match que tout le monde attend, porte d'Auteuil. Ce lundi après-midi, Rafael Nadal affronte Alexander Zverev, une affiche de rêve pour un premier tour et la revanche de la demi-finale d'il y a deux ans, remportée par l'Espagnol après la lourde blessure de l'Allemand. Il s'agira, peut-être aussi, du dernier match du Majorquin à Roland-Garros.

Depuis deux ans, Rafael Nadal se bat avec son corps. Jusqu'à la dernière minute, l'homme aux 14 titres aux Internationaux de France avait d'ailleurs laissé planer le doute quant à sa participation cette année.

"Je ne saurai prévoir ce qui va se passer", concède Nadal

Finalement, le Majorquin est bien présent, pour une tournée d'adieu à son tournoi fétiche ? "Il y a de grandes chances que ce soit mon dernier Roland-Garros", a-t-il confié en conférence de presse. "Vous dire si c'est à 100% mon dernier Roland-Garros ? Je ne vous le dirai pas. Je ne saurai prévoir ce qui va se passer", a-t-il commenté avant d'entrer en lice.

Arrivé la semaine dernière à Paris, Rafael Nadal s'est rassuré physiquement, enchaînant les entraînements à haute intensité et parfois sous les acclamations du public. La tâche sera toutefois rude ce lundi face à Alexander Zverev, 4e mondial et un des favoris du tournoi selon Cédric Pioline, consultant pour Europe 1.

15.000 spectateurs derrière "Rafa"

Pourtant, beaucoup de joueurs du tableau masculin y croient, à l'image du jeune Français Arthur Cazaux, fan de la première heure du Majorquin. "J'espère pour lui qu'il ira le plus loin possible, ce n'est pas le premier tour le plus facile…", convient le 77e mondial, "mais bon, Rafa, c'est Roland… On sait ce qu’il peut nous livrer ici, ça va être un gros premier tour. On est obligé d’y croire avec Rafa de toute façon", affirme-t-il à Europe 1.

Il y aura 15.000 spectateurs ce lundi après-midi sur le court Philippe-Chatrier à y croire aussi, et à pousser derrière le roi incontesté de la terre battue parisienne.