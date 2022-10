«On peut être athlète et handi» : à Paris, une journée entière dédiée au handisport

C'est une première mondiale : ce samedi était une journée dédiée au handisport, place de la Bastille à Paris. Cette journée a aussi officiellement lancé les premiers événements liés aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Cette première édition avait un objectif bien particulier et voulait surtout sensibiliser le grand public au handisport.

"Faire de grosses performances même en étant handicapé"

Scooter, voiture et autobus ont laissé place, l'espace d'une journée, à la piste de saut en longueur, au terrain de basket et au podium d'escrime autour de la colonne de Juillet. Le terrain de jeu est idéal pour les athlètes paralympiques français venu présenter leurs disciplines sous les regards ébahis des spectateurs. "Je trouve ça assez impressionnant. On voit souvent la pratique des athlètes qui sont valides, et je trouve aussi intéressant de voir comment ça fonctionne quand on est athlète en situation de handicap", explique une jeune fille.

Noa, n'avait jamais vu de skateboard paralympique avant ce jour. Sous ses yeux, la jeune galloise Lily Race enchaîne les figures acrobatiques avec son fauteuil. "J'ai vu qu'on pouvait s'essayer un peu aux sports qui sont sur le parvis. Je trouve ça super intéressant parce qu'on ne se rend pas compte quand on est pas dans la situation de la personne", estime Noa.

Se mettre à la place des autres, mais aussi et surtout voir au-delà du handicap. C'est le plus important pour Mehdi : amputé des deux jambes en novembre dernier, il est aujourd'hui en passe d'intégré l'équipe de France paralympique de kayak. "Quand je suis dans un kayak on ne voit pas mon handicap", pointe l'athlète. "C'est vraiment mes bras, mes épaules et mon dos qui me font avancer. On peut être athlète et handi, et faire de grosses performances même en étant handicapé." Des performances qui feront peut-être briller la France aux Jeux paralympiques. Rendez-vous à Paris le 28 août 2024 !