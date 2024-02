«On est à la limite du ridicule» : l'absence d'Antoine Dupont avec le XV de France interroge

"Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé", voici le célèbre dicton d'Alphonse de Lamartine qui pourrait tout à fait s'appliquer au XV de France. Privés de leur capitaine habituel Antoine Dupont, qui prépare les Jeux olympiques en rugby à 7, les Bleus ont sombré vendredi en ouverture du Tournoi des VI Nations face à l'Irlande (38-17), la plus large défaite à domicile depuis plus d'un siècle.

Le contraste était d'ailleurs saisissant ce week-end, avec d'un côté un XV de France emprunté, sans idée et balayé par la marée verte, et de l'autre un Dupont virevoltant et auteur de gestes de grande classe avec le Stade Toulousain ce samedi contre Bayonne (victoire 46-26 des Toulousains).

"Ça prouve bien qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion"

Malheureusement, ce même Antoine Dupont n'est pas avec les Bleus ce mardi matin pour préparer le match de la peur contre l’Écosse. Il est en effet à quelques kilomètres, à l'Insep, avec l'équipe de France de rugby à 7. Un choix que ne comprend pas Richard Escot, la plume rugby du journal L’Équipe. "On est à la limite du ridicule, et ça prouve bien qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion", tranche le journaliste sportif au micro d'Europe 1.

"Si (Fabien) Galthié (le sélectionneur, ndlr) n'est pas capable de dire à son capitaine 'tu restes avec nous, tu disputes le tournoi. C'est vachement important, on a besoin de toi, il faut qu'on redore notre blason', c'est qu'on n'a aucune maîtrise sur ce sport", estime Richard Escot.

Une décision prise en concertation avec son club de Toulouse

Antoine Dupont aurait-il changé quelque chose contre l'Irlande ? Difficile à affirmer, mais la décision a été prise il y a plusieurs semaines, en concertation avec son club de Toulouse. Il faut maintenant aller de l'avant, selon le consultant rugby d'Europe 1, Serge Blanco. "Il ne va pas réintégrer l'équipe de France puisque tout le monde est d'accord (pour qu'il participe aux JO) ! Comment voulez-vous que l'on revienne en arrière ?", se demande la légende du rugby français.

Samedi contre l’Écosse, il faudra compter une fois de plus sur son remplaçant, Maxime Lucu, titulaire contre l’Irlande, et sur le jeune Nolan Le Garrec, incisif lors de son entrée en jeu vendredi.