OM : «Quand il va sur le terrain, il donne sa vie», la folle histoire de Chancel Mbemba

Emmené par son trio de stars, le Paris Saint-Germain s'est largement imposé à domicile face au Maccabi Haïfa (7-2) mardi soir. L'Olympique de Marseille espère bien avoir le même résultat mercredi soir face à l'Eintracht Francfort. Un match à suivre en direct sur Europe 1 Sport. Si les Marseillais l'emportent, ils feront sans aucun doute un grand pas vers la qualification pour les huitièmes de finale en Ligue des champions. Pour l'emporter, les joueurs peuvent compter sur leur défenseur congolais, Chancel Mbemba, impressionnant depuis son arrivée cet été.

Un joueur au parcours hors du commun

C'est un joueur au parcours et à la personnalité hors du commun. Avec Chancel Mbemba, les échanges démarrent souvent comme ça : "Merci pour les paroles". Merci pour les paroles, suivi d’un grand sourire, c’est sa façon à lui de ponctuer chaque question des journalistes, une délicatesse rare dans le monde du football.

Mais dès que l'on passe sur le terrain, l’ancien gamin timide de Kinshasa se métamorphose. "Chancel", comme tout le monde le surnomme déjà à Marseille, rayonne et impressionne jusqu’à son capitaine, Valentin Rongier : "Quand il va sur le terrain, il donne sa vie. Je pense que les supporters le ressentent. C'est un très bon joueur de foot aussi, un très bon défenseur, ce qui lui arrive est mérité."

Issu d'une famille de neuf enfants et d’un club au nom prédestiné pour un défenseur, le MK Etanchéité, en 2e division congolaise, Mbemba a d’abord été très mal conseillé par des agents véreux, désireux de le rajeunir pour le vendre plus cher. Il aurait aujourd’hui entre 28 et 34 ans, lui assure qu’il en a 31. La FIFA n'a jamais réussi à élucider ce mystère mais peu importe… Toujours titulaire, toujours performant, Chancel peut offrir à l’OM sa 1ere qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions depuis 11 ans.