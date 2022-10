"La ferveur autour de l'OM est une sensation indescriptible pour un joueur", raconte Valentin Rongier

C'est une semaine cruciale pour Valentin Rongier et pour l'Olympique de Marseille en Ligue des champions. Après deux belles victoires face au Sporting Portugal, les Marseillais se sont totalement relancés pour la course aux 8e de finale de la C1. Une remontada au classement que Valentin Rongier "espère poursuivre" ce mercredi à Francfort.

"Les matches de ce type c'est du très haut niveau, il faut être concentré pendant 95 minutes", a déclaré Valentin Rongier au micro d'Europe 1 Sport. Pas de quoi effrayer l'ancien Nantais qui croit en les chances de l'OM dans cette compétition.

Une arrivée particulière à l'OM

Arrivé il y a quatre ans dans le club phocéen dans un contexte particulier, et à quelques heures de la fin du mercato, le natif de Mâcon s'est peu à peu imposé pour finalement prendre le brassard de capitaine. Véritable leader dans le vestiaire, Valentin Rongier ne regrette aujourd'hui pas son choix.

"J'ai grandi à Nantes mais je voulais absolument changer de ville", raconte le joueur de football. "C'est une Ville à part. La ferveur autour de l'OM est une sensation indescriptible pour un joueur. J'ai du mal à décrire cela. On vient à l'OM pour se mettre en difficulté mais pour répondre présent", relate Valentin Rongier.

Et cette ferveur, le footballeur en est tombé amoureux. "Je ne me vois pas partir de Marseille, ça c'est certain", certifie le capitaine de l'OM au micro d'Europe 1 Sport.

Réfléchir à l'après carrière

À mi-carrière, le milieu de terrain Marseillais se projette aussi déjà vers l'avenir. Outre l'aspect sportif, Valentin Rongier se prend de passion pour les cryptomonnaies. Celui qu'on surnommait le "geek" n'exclut pas une reconversion dans les chiffres. La technologie passionne le Marseillais.

À côté du football, le capitaine de l'OM a un emploi du temps bien chargé. "J'aime bien la musique, en écouter. J'ai aussi une passion pour les jeux vidéo depuis ma tendre enfance. Les jeux de guerre et FIFA", explique ce dernier.

Et il entend bien continuer à entretenir cet épanouissement dans sa Ville adoptive, Marseille. Un avenir plein de bonheur que Valentin Rongier exprime et exprimera sur le terrain devant ses fans.