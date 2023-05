OL : «On va garder et soutenir Laurent Blanc», assure John Textor, nouveau patron du club

Le nouveau président américain de l'Olympique lyonnais John Textor a annoncé mardi qu'il comptait "garder et soutenir" l'entraîneur Laurent Blanc, auquel il souhaite donner "les outils nécessaires" pour réussir. "On va garder et soutenir Laurent Blanc. L'équipe fonctionne pas mal depuis quinze matches. On doit donner les outils nécessaires à l'entraîneur" pour réussir avec "une nouvelle équipe", a déclaré l'homme d'affaires américain pour sa première conférence de presse depuis l'annonce mardi de sa prise de pouvoir à l'OL après 36 ans de présidence de Jean-Michel Aulas.

"Il faut ajouter de la qualité et de l'expérience. Le coach a fait (cet hiver) des demandes (de joueurs, ndlr) qui n'ont pas été satisfaites mais il a eu des résultats. Je soutiens le coach. Point barre", a-t-il insisté. Lundi, OL Group a annoncé à la surprise générale la nomination de John Textor - qui a racheté le club rhodanien en décembre dernier - au poste de PDG en remplacement de Jean-Michel Aulas, à la tête de l'OL depuis 1987 et qui devait initialement y rester au moins jusqu'en 2025.

Jean-Michel restera au conseil d'administration

Interrogé sur ce départ anticipé, John Textor a démenti les "rumeurs et sur-interprétations" faisant état de tensions avec le président historique du club, tout en précisant souhaiter prendre une nouvelle direction. "Nous ne serons pas meilleurs si nous ne faisons pas quelque chose de différent", a-t-il insisté. "Jean-Michel croit en ce que nous faisons pour le club", a-t-il encore assuré.

Aulas, 74 ans, restera au conseil d'administration en qualité de président d'honneur. Il devrait percevoir une indemnité de dix millions d'euros pour son départ prématuré et conserver ses parts (9% du capital environ à travers sa holding familiale, Holnest). "Jean-Michel sera plus présent que moi autour du club", a conclu Textor, à la tête d'Eagle Football, une entité regroupant les clubs de Crystal Palace (Angleterre), Botafogo (Brésil) et Molenbeek (D2 Belge).