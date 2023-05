«Le big boss», «le foot lui doit beaucoup» : les hommages rendus à Jean-Michel Aulas dans Europe 1 Sport

Après l'annonce du départ de Jean-Michel Aulas de la présidence de l'Olympique lyonnais, les témoignages d'acteurs du football français qui ont croisé sa route se multiplient pour rendre hommage à celui qui a tenu d'une main de fer le club rhodanien durant 36 années. En poste depuis 1987, Jean-Michel Aulas a laissé sa place de PDG d'OL Groupe, à l'issue d'un conseil d'administration ayant eu lieu vendredi, à l'Américain John Textor qui a racheté le club rhodanien en décembre dernier.

Passé sur le banc de l'Olympique lyonnais durant la saison 2007-2008, Alain Perrin s'est remémoré dans Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures en direct sur Europe 1) un dirigeant qui "parlait toujours de l'institution". Jean-Michel Aulas vivait pour l'OL : "L'institution c'était Jean-Michel Aulas, c'était lui le patron", a estimé le technicien. Arrivé en 1987 à la tête du club, l'ancien président lyonnais a fait de l'OL un acteur majeur dans le football français à l'image des sept titres de champion de France consécutifs entre 2002 et 2008.

"Machine de guerre"

Pour beaucoup d'acteurs du monde footballistique, Jean-Michel Aulas était "le big boss" de Lyon comme l'a mentionné Alain Perrin dans Europe 1 Sport. "Que ce soit sur le plan économique ou sur le plan sportif", l'ancien président du club dirigeait le club d'une main de fer. Pour Gervais Martel, président du RC Lens de 1988 à 2012 puis de 2013 à 2017, l'ancien dirigeant d'entreprise ne laissait rien au hasard : "C'est quelqu'un qui a d'abord été à l'écoute et qui a beaucoup regardé ce qui se passait dans le football avant de monter la formidable machine de guerre qui était l'Olympique lyonnais."

Mais pour ce dernier, cette annonce surprise, et prématurée, n'est pas étonnante si l'on regarde la situation actuelle du club lyonnais. "Je me doutais bien qu'à un moment donné, avec ces changements d'objectif, de doctrine, il était capable de partir", a réagi ce dernier dans Europe 1 Sport. Depuis la reprise de l'OL par la holding Eagle Football, détenue par John Textor, les désaccords entre le président historique et le nouveau gestionnaire américains se faisaient de plus en plus sentir. "Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, c'est l'avenir qui nous le dira. Je regrette qu'il soit parti sous la forme d'un communiqué", s'est attristé Gervais Martel avant de rajouter : "Le football français lui doit beaucoup." Jean-Michel Aulas devait initialement occuper son poste de président au moins jusqu'en 2025, avant de laisser entièrement la main à Textor.