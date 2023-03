Ligue 1 : Laurent Blanc, épanoui comme entraîneur de l'OL, «veut s'inscrire dans la durée»

En poste depuis cinq mois en tant qu'entraîneur de l'Olympique lyonnais, après le limogeage de Peter Bosz, Laurent Blanc se sent bien dans le club rhodanien. "S'inscrire dans la durée ? Mais il faut des résultats pour qu'un entraîneur dure dans un club. Rien que pour ça, l'encadrement et moi-même, nous sommes motivés pour en avoir. On commence quelque chose avec un groupe très jeune et on va voir comment ça évolue", a expliqué Blanc en conférence de presse.

"On est content d'être ici et moi, personnellement, je suis très bien. J'adore mon groupe. J'espère que c'est réciproque. On l'a modulé (cet hiver) car au départ c'était un peu plus difficile. Mais une fois que l'on a dit ça, cela ne suffit pas. On est sympathique, on travaille mais ce sont les résultats qui font que ça dure ou pas. On le sait", a insisté l'ancien sélectionneur national. Celui-ci a reconnu "s'être fait depuis longtemps à l'idée que l'OL ne (pouvait) plus se qualifier en Ligue des champions".

Lucide sur l'état du club

"La marge a toujours été étroite. Nous sommes lucides sur l'effectif. Je dis la vérité. Je ne suis pas heureux d'annoncer ça. Je ne me cache de rien. J'aimerais mieux que mon groupe soit à la bagarre pour la qualification en Ligue des champions. Mais si c'était le cas, je ne serais peut-être pas là", a-t-il concédé.

"Nous nous sommes séparés de beaucoup de joueurs (six) à la trêve et on pouvait penser qu'il fallait en trouver d'autres. Il y a eu des difficultés, cela fait partie de la vie d'un club. Je l'accepte mais il faut être lucide sur l'analyse que l'on peut avoir. J'espère que les gens le sont. Je pense depuis très longtemps que nous serions plus compétitifs avec un milieu défensif", a encore souligné Blanc alors que le club rhodanien a échoué à recruter à ce poste. "Parler de la Ligue des champions, tout le monde peut le faire mais après il faut être solide et construit pour y aller. Et là, nous ne sommes pas encore construits pour cela", a conclu l'entraîneur de l'OL.