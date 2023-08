OL : la société de Jean-Michel Aulas porte plainte contre John Textor pour diffamation

La société Holnest, contrôlée par Jean-Michel Aulas, ancien président d'OL Groupe et actionnaire minoritaire, a annoncé mercredi dans un communiqué qu'elle portait plainte en diffamation contre Eagle Football et John Textor, actuel propriétaire de l'Olympique lyonnais. "La société Holnest (...) porte plainte en diffamation contre Eagle et John Textor (...), à la suite des propos prononcés par ce dernier lors d'une conférence de presse en date du 29 août", selon ce communiqué.

Jean-Michel Aulas accusé d'avoir "caché des mauvaises nouvelles"

John Textor a évoqué mardi devant des médias une "évaluation erronée de la situation financière réelle de l'OL au moment de boucler la transaction en décembre dernier" en accusant Jean-Michel Aulas d'avoir "caché des mauvaises nouvelles". "Si j'avais su que nous aurions ces restrictions pour ce premier mercato, j'aurais demandé de stopper la transaction et de restructurer plutôt que de donner un demi-milliard de dollars en cash pour les vendeurs", a également confié Textor lors d'une visioconférence de presse.

"Je ne suis pas content par rapport à certains documents reçus en décembre et en juin concernant les avertissements de la DNCG adressés à l'OL au sujet notamment des conséquences sur l'absence en Coupe d'Europe durant trois ans consécutifs nécessitant un apport de 150 millions d'euros", a-t-il dit. Holnest "conteste ces allégations avec la plus grande fermeté", affirme son communiqué qui détaille les échanges entre les deux parties au moment de la cession.

Initier plusieurs actions judiciaires

"Par ces propos, John Textor et Eagle Football cherchent - comme ils le font depuis plus d'un an - à se soustraire aux engagements auxquels ils sont pourtant contractuellement tenus envers Holnest", affirme le communiqué. "Par conséquent, la société Holnest a été contrainte d'initier plusieurs actions judiciaires pour préserver ses droits face aux manquements répétés de John Textor et d'Eagle Football", poursuit le texte.

L'OL est actuellement contraint dans son mercato par des mesures d'encadrement de sa masse salariale et des indemnités de mutation décidées par la DNCG, qui a rejeté l'appel de l'OL début juillet. Lyon doit repasser devant la DNCG en octobre ou novembre pour réévaluer sa situation. Cette procédure a déjà suscité des échanges tendus entre la nouvelle direction du club et son ancien patron, initialement nommé président exécutif pour trois ans après son rachat par le groupe Eagle Football holding, puis révoqué de son poste le 5 mai dernier.

Après trois journées de championnat et avant la réception du PSG dimanche soir, l'Olympique lyonnais occupe la 17e et avant-dernière place de la Ligue 1 avec un point seulement au compteur.