NBA : reprise brouillonne pour Victor Wembanyama, battu à Dallas avec San Antonio

Le phénomène français Victor Wembanyama a connu une reprise difficile pour sa 2e saison NBA avec les San Antonio Spurs, corrigés à Dallas (120-109) jeudi. Médaillé d'argent aux Jeux olympiques avec l'équipe de France cet été, Wembanyama a beaucoup raté pour son premier match de la saison (5 sur 18 au tir dont 1 sur 8 de loin) et commis de nombreuses pertes de balle (4), ne parvenant à trouver le bon rythme qu'en fin de rencontre.

17 points et 9 rebonds

Malgré ses maladresses, le géant français (2,24 m) a terminé la partie avec 17 points et 9 rebonds, grâce à deux jolis mouvements dans le dernier quart-temps. "Wemby" a pu claquer un dunk sur un alley-oop de Chris Paul, meneur All-Star vétéran arrivé en renfort cet été pour faire progresser la jeune équipe des Spurs. Comme la saison passée, San Antonio a chuté d'entrée contre Dallas, finaliste NBA au printemps.

"Il faut que je me réhabitue à prendre les tirs, en rythme. Je suis capable de shooter de partout sur le terrain, mais si je ne suis pas en rythme je peux rater de partout, tout est une question de préparation du tir", a commenté Wembanyama. "On a plus de certitudes sur certains points tactiques mais on n'a pas encore totalement dépassé nos démons, même si personne n'est inquiet, c'est le premier match de la saison", a ajouté "Wemby".