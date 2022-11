MotoGP : l'Italien Francesco Bagnaia sacré champion du monde à Valence

L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) a été sacré champion du monde de MotoGP pour la première fois de sa carrière dimanche à l'issue du Grand Prix de Valence, dernière course de la saison remportée par l'Espagnol Alex Rins (Suzuki). Pour être sacré, Bagnaia, 9e à l'arrivée, n'avait besoin que d'une 14e place derrière le champion du monde 2021 Fabio Quartararo, qui devait absolument l'emporter. Le Français a terminé 4e de la course, derrière Rins, qui offre à Suzuki une dernière victoire avant que l'équipe ne quitte le championnat.

Sur le circuit Ricardo Tormo, Alex Rins, parti en 5e position, a, lui, offert à Suzuki une dernière victoire avant que l'équipe ne quitte le championnat. Auteur d'un solide départ, l'Espagnol a rapidement pris les rênes de la course pour ne plus les lâcher. Le Sud-Africain Brad Binder (KTM) et le poleman espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) complètent le podium de cette 20e et dernière manche de la saison.

La revanche de "Pecco"

Dans les pas d'"El Doctor": premier champion italien depuis la légende Valentino Rossi en 2009, Francesco Bagnaia, titré pour la première fois de sa carrière en MotoGP, signe le retour de l'Italie aux avant-postes après avoir échoué à la 2e place l'an passé. Il est également le premier Italien à s'imposer au guidon d'une moto italienne depuis une autre légende, Guiacomo Agostini, qui a remporté en 1972 son 12e titre en championnat du monde avec MV Agusta et le premier pilote Ducati titré depuis l'Australien Casey Stoner en 2007. Pilote réservé, un brin têtu selon son entourage, Bagnaia est en tout cas obstiné quand il est en piste. Après avoir perdu face au Français Fabio Quartararo en 2021, "Pecco" a pris sa revanche, pour réaliser enfin son rêve d'être champion du monde.

Le titre, le transalpin l'a acquis au prix d'une remontée spectaculaire au championnat: au bord du gouffre en milieu de saison, le pilote Ducati, alors distancé de 91 points par Quartararo en tête du championnat, a entamé un retour qui le conduira vers la plus grande remontée en catégorie reine depuis l'introduction du système de points actuel en 1993. L'an dernier aussi, il avait réalisé une saison crescendo, avec ses quatre victoires en fin de saison. Mais cette année, il n'a pas tremblé au moment décisif pour prendre le titre de maestro. Au passage, il est devenu dimanche, sur le circuit Ricardo Tormo de Valence (Espagne), le premier pilote Ducati titré depuis l'Australien Casey Stoner en 2007.

"Pecco" marche désormais sur les traces de Rossi, son "mentor" auprès de qui il a fait ses classes: il est un élève de la VR46 Academy, un groupe de pilotes créé par "El Doctor". Mais pour lui, pas question de se comparer au septuple champion de MotoGP: "l'héritier de Valentino Rossi n'existe pas !", avait-il balayé dans une interview à l'AFP en septembre. "Il faut que chacun crée sa propre histoire".