Moto GP : Fabio Quartararo ne veut rien lâcher et se dit «toujours là pour la bataille»

Il est dos au mur. Le pilote de moto français, Fabio Quartararo, n'a plus d'autre choix que de réaliser un exploit. Tombé lors du Grand Prix de Phillip Island, entraînant un troisième résultat blanc en l'espace de quatre courses, le Français a laissé filer la tête du classement Moto GP et se retrouve désormais à 14 points du leader Francesco Bagnaia.

Des contre-performances récentes et successives qui ont même étonné son adversaire direct à la course au titre qui a récemment déclaré : "Je ne sais pas ce qui s’est passé. Mais il est évident que Yamaha a des problèmes en course en ce moment. Leur moteur est un peu plus faible que les moteurs des autres constructeurs".

"Un circuit que j'apprécie"

Mais le Français veut encore y croire. Interrogé après le Grand Prix d'Australie le week-end dernier, Fabio Quartararo s'est montré combatif : "Malaisie, c'est un circuit que j'apprécie, j'ai de bons souvenirs là-bas." Et pour cause, même si le Français n'a couru sur le circuit international de Sepang que lors de sa saison rookie (il avait alors terminé septième sur la Petronas-Yamah), il avait toutefois réalisé la pole position.

De quoi le faire espérer et entrevoir une lutte finale lors du dernier Grand Prix de la saison à Valence, le 6 novembre prochain.

Plus que 50 points à prendre

Il ne reste plus que deux Grand Prix pour cette saison 2022. Le champion du monde en titre n'a donc plus d'autre choix que de finir devant Francesco Bagnaia par deux fois. "On est toujours là pour la bataille", a voulu rassurer le pilote. Et pour ces deux Grand Prix restants, 50 points seront à prendre. Rattraper les 14 de retard sur Francesco Bagnaia sera une mission difficile mais pas impossible même si cela passera par deux exploits.

Le Français, en perte de confiance, n'a fini qu'une fois parmi les cinq premiers depuis son dernier succès, fêté au Grand Prix d'Allemagne avant le début de l'été. Des résultats en berne à cause de sa moto Yamaha. Cette dernière nécessite "un style de pilotage différent de celui de toutes les autres motos", a certifié l'intéressé.

Difficile, donc, de se prêter à toute prédiction pour le champion du monde en titre qui ne lâchera rien jusqu'à la ligne dernière ligne droite.