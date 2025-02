Mondiaux de biathlon : les Norvégiens titrés en relais devant les Français

Ce samedi, lors des Mondiaux-2025 de biathlon à Lenzerheide en Suisse, les Bleus ont décroché la médaille d'argent en relais, derrière la Norvège des frères Boe et devant l'Allemagne. C'est donc la douzième médaille en dix courses pour la France.

La Norvège des frères Boe a été sacrée en relais devant l'équipe de France, favorite, lors des Mondiaux-2025 de biathlon, samedi à Lenzerheide (Suisse). La troisième place est revenue à l'Allemagne.

Une médaille d'argent décevante ?

Trois heures après le sacre mondial de l'équipe féminine en relais, les relayeurs français ont offert à leur délégation une douzième médaille en dix courses. Mais leur médaille d'argent est une petite déception, puisqu'ils avaient remporté les quatre relais de Coupe du monde disputés cet hiver.

Les Français ont perdu le contact avec leurs grands rivaux norvégiens dès la deuxième portion de ce relais quand le vétéran Tarjei Boe, plus rapide sur les skis et plus efficace au tir, a distancé Fabien Claude. Malgré une seule pioche (ou recharge autorisée en relais) d'Eric Perrot, sacré champion du monde de l'individuel, les Français ne sont jamais parvenus à revenir sur les talons des Norvégiens.

Johannes Boe qui mettra un terme, comme son frère ainé Tarjei, à sa carrière à l'issue de cet hiver, a débuté son relais avec 46 secondes d'avance sur Quentin Fillon Maillet. Il n'a jamais été inquiété par le "QFM" et a pu faire un tour d'honneur sans forcer, serrant même la main de son rival français qu'il a croisé dans la dernière boucle.

Boe a décroché à 31 ans le 23ᵉ titre mondial de sa carrière, son troisième à Lenzerheide après le sprint et la poursuite. Les Mondiaux-2025 se terminent dimanche avec les épreuves de mass-start, féminine (13h45) et masculine (16h05).