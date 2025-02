Mondiaux de biathlon : la France sacrée en relais mixte simple, 10e médaille

Jeudi, l'équipe de France a ajouté une 10e médaille à son palmarès aux Mondiaux de biathlon à Lenzerheide (Suisse), en s'imposant lors du relais mixte simple.















L'équipe de France a poursuivi sa moisson en remportant jeudi une 10e médaille aux Mondiaux de biathlon à Lenzerheide (Suisse), grâce à son succès en relais mixte simple.

Dans cette course qui n'est pas au programme olympique, les Français étaient champions du monde en titre. Quentin Fillon Maillet était associé cette fois à Julia Simon et le binôme a devancé la Norvège et l'Allemagne.

Il s'agit de la deuxième médaille en relais pour la France dans ces Mondiaux, après le titre en relais mixte (deux relayeuses + deux relayeurs) il y a une semaine.

Sans-faute pour Julia Simon

Simon et Fillon Maillet s'offrent leur troisième médaille dans cette édition. La première avait déjà gagné l'or en individuel et relais mixte et le second avait décroché le bronze en individuel et sprint.

Julia Simon a parfaitement lancé la France en réalisant un sans-faute sur ses tirs couché et debout lors de son premier passage (10/10). Mais Fillon Maillet a ensuite commis deux erreurs sur son tir couché et une sur son tir debout.

Il a transmis à nouveau le relais à Simon, en quatrième position. Malgré quelques erreurs, la Française a réussi à repasser deuxième derrière l'Allemagne avant le dernier relais.

"QFM" a fait un sans-faute sur son deuxième tir couché, repartant toutefois derrière l'Allemand Justus Strelow qu'il a ensuite dépassé sur les skis. Une petite erreur sur le dernier tir debout n'a pas empêché le Français de garder la tête pour finir cinq secondes devant la Norvège, passée deuxième grâce à Johannes Boe, et l'Allemagne (3e à 8 sec).