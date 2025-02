Biathlon : les Françaises sacrées championnes du monde en relais

Les biathlètes françaises Lou Jeanmonnot, Océane Michelon, Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon ont été sacrées championnes du monde en relais ce samedi en Suisse. Les Françaises avaient décroché pour la première fois de leur histoire le titre mondial l'an passé.

Les biathlètes françaises Lou Jeanmonnot, Océane Michelon, Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon ont réalisé une véritable démonstration pour devenir championnes du monde en relais, samedi en début d'après-midi à Lenzerheide (Suisse), devant la Norvège et la Suède.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Deuxième titre consécutif

Dans une composition légèrement différente (Sophie Chauveau à la place d'Océane Michelon en deuxième relayeuse), les Françaises avaient décroché pour la première fois de leur histoire le titre mondial l'an passé à Nove Mesto (République tchèque) et ont récidivé samedi dans les Grisons suisses.

Sixième titre pour l'équipe de France de biathlon

C'est le sixième titre remporté par l'équipe de France de biathlon à Lenzerheide, sur neuf courses disputées, après l'or sur les relais mixte et mixte simple, et les succès de Justine Braisaz-Bouchet (sprint), Julia Simon (individuel) et Éric Perrot (individuel).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Samedi, Lou Jeanmonnot a placé le relais français sur orbite, en blanchissant ses dix cibles sans pioche. Alignée pour la troisième fois seulement avec ses coéquipières, Océane Michelon n'a eu besoin que d'une pioche sur son tir debout et a passé le relais à "JBB" dans un fauteuil.

Plus rapide que ses rivales sur la piste, Braisaz-Bouchet (trois pioches) a fait augmenter l'avance à une minute et vingt secondes pour Julia Simon, qui a terminé le travail. Après son tir debout, elle s'est tournée vers le public suisse pour lever les bras et faire la révérence, avant de se lancer dans une dernière boucle de 2 kilomètres en forme de tour d'honneur.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Elle a salué les membres du staff sur la piste, s'arrêtant presque pour serrer la main de Simon Fourcade, et s'est saisie d'un drapeau bleu-blanc-rouge pour franchir triomphalement la ligne d'arrivée, avant d'être rejointe par ses coéquipières.

A 28 ans, Simon décroche son 10e titre mondial (4 en solo, 6 en relais), devenant la troisième biathlète la plus titrée aux Mondiaux à égalité avec la Soviétique Elena Golovina et la Norvégienne Tiril Eckhoff, et derrière la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland (13) et l'Allemande Magdalena Neuner (12).