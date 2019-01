Mondial de hand : Nikola Karabatic remplace Cédric Sorhaindo, blessé

Nikola Karabatic va remplacer Cédric Sorhaindo, blessé, dans l'équipe de France pour disputer la suite du Mondial en Allemagne. Karabatic, arrivé à Berlin samedi dernier après s'être remis plus vite que prévu d'une opération au pied droit, va faire son entrée dans la liste des seize en vue du match contre la Russie jeudi (19h30) pour sa 300e sélection. La star des Bleus s'était jusqu'à présent seulement entraînée avec ses coéquipiers.

Pas un remplacement poste pour poste. Sorhaindo, capitaine de l'équipe, s'est blessé mardi lors du match nul contre l'Allemagne (25-25) et souffre d'une lésion musculaire au mollet droit qui le tiendra éloigné des terrains pendant trois semaines. En intégrant le demi-centre du PSG, le sélectionneur Didier Dinart a choisi de ne pas faire un remplacement poste pour poste et de poursuivre le tournoi avec seulement deux pivots, Ludovic Fabregas et le cadet des Karabatic, Luka. Nikola Karabatic, est polyvalent dans les rôles de demi-centre et d'arrière gauche. La France est déjà qualifiée pour le deuxième tour à Cologne.