Mondial de football féminin : dans le groupe France, le style Hervé Renard fait mouche

La vidéo est devenue virale en quelques minutes seulement. Hervé Renard, chemise blanche immaculée, encourage ses joueuses dans l’intimité du vestiaire avant le match de samedi contre le Brésil, leur deuxième dans ce Mondial féminin après un nul décevant face à la Jamaïque (0-0). "Libérez-vous, osez ! Sans cesse cet esprit d'avancer, de ne jamais renoncer ! Toujours aller de l'avant !", clame-t-il d'une voix puissante. Les paroles du sélectionneur de l'équipe de France ont fait mouche puisque les Bleues se sont imposées quelques minutes plus tard face à la Seleção (2-1).

Elles rappellent aussi cette fameuse causerie de novembre dernier lors du Mondial au Qatar. Alors sélectionneur de l'Arabie Saoudite, Hervé Renard s'était lancé dans une prise de parole musclée à la mi-temps du match face à l'Argentine, remporté par les Saoudiens à la surprise générale.

"On a envie de se tuer pour un coach comme ça"

Et alors que les Bleues s'apprêtent à défier le Panama ce mercredi midi à Sydney en Australie (un résultat positif les propulserait en 1/8e de finale), le style Hervé Renard, à l'opposé de celui de sa prédécesseure, Corinne Diacre, séduit au sein du groupe France. Et notamment Selma Bacha, l'ailière de l'Olympique lyonnais. "Forcément, lorsqu'on a un coach comme ça qui vit nos émotions en dehors du terrain, ça nous pousse et on a envie de se tuer pour un coach comme ça", dit-elle.

Un avis partagé par Kenza Dali, sa coéquipière au milieu de terrain, auteure de quelques tacles appuyés samedi face aux Brésiliennes. "C'est un 12e homme. Pour moi, il joue mais sans ballon. Il ne cache pas ses émotions, qui a la rage de vaincre et qui ne lâche rien. Personnellement, je le considère comme un membre de l'équipe". Une déclaration qui en dit long sur la complicité qu’Hervé Renard a su créer avec ses joueuses. Arrivée il y a seulement quatre mois, le sélectionneur fait déjà l’unanimité.