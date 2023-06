Mondial de football féminin : 34 pays européens diffuseront en clair la compétition cet été

Le Mondial féminin (20 juillet-20 août) sera visible sur les chaînes gratuites de télévision de 34 pays d'Europe, dont les cinq plus grands pays de football pour lesquels aucun diffuseur n'avait encore été désigné, a annoncé la Fifa mercredi. L'instance de Zurich, qui négociait l'attribution des droits TV du tournoi organisé en Australie et Nouvelle-Zélande avec l'Union européenne de radio-télévision (UER), a élargi l'accord trouvé à l'automne dernier avec 28 pays à "la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Ukraine", a-t-elle précisé. Aucun détail financier n'a été dévoilé par la Fifa.

La Belgique, l'Autriche ou encore la Croatie

Dans les pays cités apparaissent aussi la Belgique, l'Autriche, la Croatie, l'Irlande, la Roumanie, la République tchèque et la Turquie, mais pas le Portugal, la Grèce, les Pays Bas, la Suède, le Danemark, la Norvège et la Finlande. "Dans le cadre de ce partenariat, l'UER s'est engagée à garantir la diffusion d'au moins une heure de contenu dédié au football féminin par semaine sur sa plateforme numérique et son réseau de diffusion", ajoute le patron de la Fifa Gianni Infantino, cité dans un communiqué.

Depuis plusieurs mois, le dirigeant italo-suisse menait un bras de fer avec les principaux diffuseurs européens, dont il jugeait les propositions financières "inacceptables" pour le Mondial féminin, car "20 à 100 fois inférieures à celles reçues pour la Coupe du monde" masculine. Il avait rappelé que les diffuseurs versaient "entre 100 et 200 millions de dollars" pour le Mondial masculin mais n'étaient prêts à offrir que "1 à 10 millions de dollars pour le Mondial féminin", alors que ses audiences représentent "environ 50 à 60%" du tournoi masculin.

Des horaires "raisonnables"

Balayant la question du décalage horaire mise en avant par les télévisions européennes, il avait estimé que les matches ne seraient certes "pas diffusés en prime time en Europe" mais auraient lieu "à 9 heures ou 10 heures, ce qui reste très raisonnable".

Début mai, Gianni Infantino avait même menacé de "ne pas diffuser" le tournoi dans les cinq grands pays européens - dont la France qui a organisé le Mondial-2019 -, alors que des accords avaient déjà été trouvés avec des diffuseurs américains, canadiens ou brésiliens.