Lionel Messi «n'a pas eu le respect qu'il méritait» : Kylian Mbappé prend la défense de la star argentine

Lionel Messi part avec ses soutiens. L'attaquant argentin, qui vient d'annoncer son départ du Paris Saint-Germain pour rejoindre l'Inter Miami aux États-Unis, a vu sa défense prise par le Français Kylian Mbappé. Dans un entretien accordé au média italien la Gazzetta dello Sport, l'attaquant tricolore a estimé que le champion du monde 2022 avec l'Argentine n'avait "pas eu le respect qu'il méritait" en France. Il a également regretté le départ du joueur du club.

"On parle potentiellement du meilleur joueur de l’histoire du football", a déclaré ce dernier avant de poursuivre : "Ce n’est jamais une bonne nouvelle quand un joueur comme Messi s’en va. Personnellement, je n’ai pas bien compris pourquoi ce départ a suscité autant de réactions. On parle de Messi. Il doit être respecté et en France il n’a pas eu le respect qu’il méritait. C’est dommage mais c’est comme ça. Il faudra faire le possible pour le remplacer."

Une prolongation qui fait parler

Kylian Mbappé est également au cœur de toutes les discussions depuis la révélation d'une lettre dans laquelle il explique ne pas vouloir prolonger avec le PSG après juin 2024. L'attaquant français a indiqué mardi dans un communiqué n'avoir jamais discuté d'une prolongation avec le club au-delà de 2024. "La direction du club en charge de sa prolongation" signée il y a un an, a été informée dès "le 15 juillet 2022 de sa décision (de ne pas aller au-delà de 2024) et le courrier avait pour seul objectif de confirmer ce qui avait déjà été précisé oralement au préalable", selon le texte du joueur.

"Kylian Mbappé et son entourage affirment n'avoir jamais discuté à nouveau avec le club de ce point durant l'année, excepté il y a 15 jours pour annoncer l'envoi du courrier. Aucune éventuelle nouvelle prolongation n'a, par ailleurs, été évoquée", ajoute le communiqué. Kylian Mbappé met aussi la pression à ses dirigeants pour lui trouver un remplaçant. Car le Français réaffirme son intention de rester au club la saison prochaine avant un départ à l’été 2024.