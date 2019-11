Masters 1.000 de Paris : Tsonga et Monfils s'inclinent en quarts de finale

Le n°2 mondial Rafael Nadal a mis fin au joli parcours du Français Jo-Wilfried Tsonga (35e) en quarts de finale du Masters 1000 de Paris en deux sets 7-6 (7/4), 6-1 vendredi.

C'est la première fois depuis six ans que Nadal se hisse dans le dernier carré à Bercy. Il y affrontera le jeune Canadien Denis Shapovalov (20 ans, 28e), tombeur un peu plus tôt de Gaël Monfils (6-2, 6-2). L'autre demi-finale opposera le N.1 mondial Novak Djokovic au Bulgare Grigor Dimitrov (27e).

Soulever le trophée à Bercy, où il ne s'est encore jamais imposé, garantirait à l'Espagnol de finir 2019 dans le costume de N.1 mondial, pour la cinquième fois de sa carrière, à 33 ans.

Monfils ira au Masters en remplaçant

De son côté, Gaël Monfils s'est incliné sèchement face au Canadien Denis Shapovalov en deux sets 6-2, 6-2, et a dit adieu au Masters de fin de saison. Pour empocher le dernier sésame qualificatif pour le tournoi londonien réunissant les huit meilleurs joueurs de la saison, l'équation était simple pour Monfils : ne lui plus restait "plus qu'à" se hisser dans le dernier carré. C'est finalement l'Italien Matteo Berrettini qui en hérite. Le Français fera néanmoins le voyage à Londres en position de deuxième remplaçant.