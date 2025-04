© CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

Masters 1000 de Monte-Carlo : Corentin Moutet seul rescapé français des qualifications © CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

Article Suggestions

Corentin Moutet est parvenu à s'extraire des qualifications pour le Masters 1000 de Monte-Carlo grâce à sa victoire sur le Belge David Goffin. Le 75e joueur mondial est le seul rescapé français des qualifications et il rejoint les six autres déjà qualifiés. Richard Gasquet participera à ce tournoi pour la 12e et dernière fois de sa carrière.