"Marble Mania" : "Les billes vont plus vite que les joueurs de foot", s'amuse Yoann Riou

INTERVIEW

C'est une course de billes pour le moins surprenante. Ce vendredi 13 août dès 21h05, TF1 diffusera le deuxième numéro de Marble Mania. Une émission présentée par l'animateur et humoriste Camille Combal et son acolyte Yoann Riou, emblématique commentateur sportif découvert sur la chaîne L'Equipe et invité du Club de l'été sur Europe 1 vendredi matin. Il revient sur ce programme qui nous fait retomber en enfance et explique comment il a vécu cette expérience.

"Quand TF1 m'a appelé, j'ai eu la pression. Je ne savais pas s'il fallait que je fasse moins, que je me retienne… Et tout de suite Arthur, qui est le producteur de l'émission, m'a dit que je ne devais pas avoir peur et qu'il fallait que je sois exactement comme sur la chaîne L'Equipe", raconte-t-il.

"Mon débit est encore plus mitraillette"

Seulement voilà, ce jeu va surtout très vite. Et impossible de suivre avec les commentaires, même pour un habitué comme lui. "Les modules où se font ces courses de billes sont vraiment énormes et on n'en voit pas toutes les parties, donc c'était beaucoup plus pratique de commenter après coup en cabine à Paris. Et comme les billes vont plus vite que les joueurs de foot, même ceux de Ligue des champions, je peux vous dire que mon débit est encore plus mitraillette que d'habitude", s'est amusé Yoann Riou.

Une liberté de ton qui fait la marque de fabrique du commentateur et que l'on retrouvera donc dans Marble Mania ce vendredi soir. "C'est vraiment de l'amusement, c'est une cour de récréation. On n'est pas là pour se prendre la tête, c'est vraiment un programme familial", assure le présentateur qui promet de faire plaisir aux grands enfants. "Les candidats se sont amusés, nous on s'est amusés, alors j'espère vraiment que ce sera aussi le cas des téléspectateurs qui nous regarderont entre une sortie à la plage et un barbecue", a-t-il insisté. Lors de l'émission, deux équipes de trois s'affronteront, dans lesquelles on retrouvera Camille Cerf, Lola Dubini, Booder, Titoff, Jean-Luc Lemoine et Frank Leboeuf.