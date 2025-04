Manchester United-Lyon : à quelle heure et sur quelle chaîne voir ce quart de finale retour de Ligue Europa ?

Après un match nul prometteur à l'aller au Parc OL (2-2), Lyon joue son quart de finale retour contre Manchester United ce jeudi soir, sur la pelouse du mythique stade d'Old Trafford. Horaire, chaînes... Europe 1 résume les informations principales à connaître pour ne pas louper le coup d'envoi de cette rencontre.

Les Lyonnais en quête d'une première demi-finale de Ligue Europa depuis 2017. L'OL dispute ce jeudi soir son quart de finale retour contre Manchester United, une semaine tout pile après une première rencontre accrochée, terminée sur un score de parité (2-2). L'Olympique lyonnais refoulera la mythique pelouse d'Old Trafford en Coupe d'Europe pour la première fois depuis 2008, et ce huitième de finale retour de Ligue des champions perdu par les Lyonnais sur le fil (1-0, score cumulé 2-1).

Rendez-vous sur les antennes du groupe Canal+

Pour ce quart de finale de Ligue Europa, les deux formations arrivent avec des dynamiques bien différentes. L'OL s'est baladé face à Auxerre ce week-end (victoire 3-1), tandis que les Mancuniens ont encaissé un cinglant 4-1 contre Newcastle, leur 14e défaite en Premier League.

Supporters lyonnais, fans de Manchester United ou tout simplement passionnés de foot, devront se rendre sur les antennes du groupe Canal pour suivre cette rencontre décisive pour la suite de l'aventure européenne des deux clubs. C'est en effet la chaîne cryptée qui dispose de l'intégralité des droits des Coupes d'Europe de football cette saison. Le quart de finale retour aura même droit à l'antenne principal du groupe, ainsi qu'au canal additionnel Canal+ Live 1.

Manchester United-Lyon, quart de finale retour de Ligue Europa Horaire : coup d'envoi à 21 heures Chaînes : Canal+ et Canal+ Live 1

Auparavant, à 20h30, la rédaction de Canal+ proposera à ses abonnés l'émission Soir d'Europe autour de Clément Gacheny pour connaître toutes les dernières informations. Un débrief de la rencontre sera assuré dans la foulée (possibilité de prolongation et de séance de tirs au but), et tous les buts de la soirée de Ligue Europa ainsi que de Ligue Europa Conférence seront compilés.