Lyon peut-il battre le Bayern en Ligue des champions ? "Pas de calcul !", exhorte Gérard Houllier

INTERVIEW

Après la qualification du PSG contre Leipzig, l'Olympique lyonnais peut-il à son tour créer l'exploit et rejoindre le club de la capitale en finale de la Ligue des champions ? Mercredi soir, les hommes de Rudi Garcia vont pour cela devoir surmonter l'immense obstacle constitué par le Bayern Munich, qui fait office de grand favori de la compétition, après son impressionnante victoire contre Barcelone en quarts de finale. Mais pour l'ancien entraîneur lyonnais Gérard Houllier, l'OL a les armes pour surprendre. "J'y crois", assure-t-il au micro d'Europe 1.

Après leur belle victoire contre Manchester City en quarts de finale, "je pense que les joueurs vont bénéficier de la forme de confiance supplémentaire qu'on obtient dans un parcours comme celui-là, pour jouer pour gagner", explique l'ancien directeur technique national à la Fédération française de football, pour qui le format inédit du "Final 8", avec l'absence de matches aller-retour, peut jouer en faveur des Lyonnais. "Quand on joue une qualification sur un match, c'est différent qu'avec un aller-retour. Il n'y a pas de calcul, il faut jouer pour gagner."

"Qu'il n'y ait aucune seconde de regret"

S'il était à la place du coach Rudi Garcia, que conseillerait Gérard Houllier à ses joueurs avant la confrontation ? "Qu'il n'y ait aucune seconde de regret sur ce qu'on va faire, répond l'invité d'Europe 1, qu'on ne soit pas inhibé par une forme de retenue ou de peur, et qu'on se dise que c'est notre match, probablement le plus important de notre saison". Et alors que l'OL reste une équipe assez jeune, notamment au milieu de terrain, Gérard Houllier reste "confiant". Pour lui, "la jeunesse a aussi des avantages, dont celui de braver, de ne pas avoir peur, mais aussi d'aimer les responsabilités".

"Pourquoi pas une finale franco-française ?", veut croire l'ancien entraîneur, estimant toutefois que le PSG, "impressionnant", aurait un avantage en finale. Et Gérard Houllier de se féliciter de ce superbe parcours des équipes françaises, qui prouvent que les équipes de Ligue 1 "peuvent être compétitives et battre des cadors des championnats étrangers".